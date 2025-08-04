Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 23 Pemain Timnas Putri Indonesia di ASEAN Women Championship 2025: Diperkuat 3 Pemain Keturunan, Ada Estella Loupatty

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |23:08 WIB
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
DAFTAR 23 pemain Timnas Putri Indonesia di ASEAN Women Championship 2025. Para pemain terbaik Tanah Air dipanggil, termasuk sang pemain keturunan, Estella Loupattij.

Ya, PSSI resmi merilis 23 pemain Timnas Putri Indonesia yang akan beraksi di ASEAN Women Championship 2025 atau Piala AFF Wanita 2025. Dari 23 pemain itu, tiga di antaranya merupakan pemain keturunan.

Estella Loupatty

1. Panggil 3 Pemain Keturunan

Tiga pemain keturunan yang dimaksud adalah Isa Warps, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij. Mereka masuk skuad final yang dipilih pelatih Joko Susilo untuk mengarungi ASEAN Women Championship 2025.

Pada posisi penjaga gawang, Timnas Putri Indonesia diperkuat tiga nama. Mereka adalah Laita Roati, Thasza Amelia, dan Indri Yulianti.

Kemudian, ada delapan pemain yang mengisi posisi bek. Mereka adalah Agnes Hutapea, Vivi Oktavia, Siti Nuriyah, Remini, Rihla Nuer, Feni Binsbarek, Noa Leatomu, dan Octavianti. Menariknya, tidak ada nama Shafira Ika.

Pada posisi gelandang diperkuat Viny Silfianus, Shalika Aurelia, Amanda Florentinae, Widja Malebbi, Helsya Maeisyaroh, Rosdillah Siti, Aulia Al Mabruroh, dan Rosalia. Shalika menarik perhatian karena sudah lama tak masuk daftar skuad final.

Lalu di posisi penyerang ada Reva Octaviani, Isa Warps, Marsela Awi, dan Estella Loupattij. Diharapkan, empat pemain ini bisa mencetak banyak gol untuk skuad Garuda Pertiwi.

2. ASEAN Women Championship 2025 Segera Bergulir

Sebagaimana diketahui, ASEAN Women Championship 2025 akan berlangsung di Vietnam pada 6-19 Agustus 2025. Garuda Pertiwi telah memantapkan persiapannya dengan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bogor.

Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Sementara di Grup B, ini dihuni Filipina, Myanmar, Australia, dan Timor Leste.

 

