Timnas Indonesia U-17 Menang 2-0 atas Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025?

TIMNAS Indonesia U-17 menang 2-0 atas Timnas Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025? Timnas Indonesia U-17 dan Tajikistan U-17 akan tampil di Piala Kemerdekaan 2025 yang dilangsungkan di Medan, Sumatera Utara, pada 10-18 Agustus 2025.

Selain Timnas Indonesia U-17 dan Tajikistan U-17, negara yang sudah pasti ikut di Piala Kemerdekaan 2025 adalah Afrika Selatan U-17. Tiga negara ini merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3-27 November 2025.

1. Peluang Menang Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-17 memiliki peluang menang atas Tajikistan U-17. Selain bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia U-17 diperkuat banyak pemain yang berkarier di luar negeri.

Beberapa di antaranya Mathew Baker (Melbourne City), Lionel De Troy (Palermo), Floris De Pagter (SC Telstar), Denzel Hoop (SC Telstar), Indra Mjosund (Rosenborg BK), dan lain-lain. Di sisi lain, Tajikistan U-17 turun dengan pemain-pemain yang mentas di kompetisi mereka.

Performa di Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 juga lebih baik ketimbang Tajikistan U-17. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menyapu bersih tiga laga Grup C Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan.

Berturut-turut, skuad asuhan Nova Arianto menang 1-0 atas Korea Selatan U-17, menghajar Yaman 4-1 dan mempermalukan Afghanistan 2-0. Hasil ini menempatkan Timnas Indonesia U-17 sebagai juara Grup C dengan sembilan angka, sekaligus mengamankan tempat di perempatfinal Piala Asia U-17 2025 dan putaran final Piala Dunia U-17 2025.