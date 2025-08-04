Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertemu Menkum, Erick Thohir Ajukan Nama Pemain untuk Dinaturalisasi Bela Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |20:42 WIB
Bertemu Menkum, Erick Thohir Ajukan Nama Pemain untuk Dinaturalisasi Bela Timnas Indonesia
Erick Thohir bertemu Menkum RI, Supratman Andi Agtas. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas. Dalam pertemuan itu, Erick turut mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi bela Timnas Indonesia.

Selain itu, Erick Thohir juga turut membahas seputar sepakbola nasional. Lantas, siapa saja pemain yang hendak dinaturalisasi?

Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: PSSI)

1. Erick Thohir Bertemu Menkum

Pertemuan dengan Menkum diketahui melalui unggahan Erick di akun Instagram pribadinya pada Senin (4/8/2025). Dia menyampaikan terima kasihnya kepada Menkum Andi Agtas karena selama ini telah mendukung penuh proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia.

"Bertemu dengan Menteri Hukum, bapak Supratman Andi Agtas untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses pemain diaspora yang akan memperkuat Timnas Indonesia," tulis Erick dalam instagramnya, Senin (4/8/2025).

2. Ajukan Nama Calon Pemain Naturalisasi

Erick turut menyodorkan beberapa nama calon pemain naturalisasi yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Hanya saja, dia tidak mengungkap siapa sosok pemain tersebut.

Namun tampaknya, sosok yang dimaksud bukan Mauro Zijlstra dan tiga pemain untuk Timnas Putri Indonesia. Pasalnya, proses mereka sudah akan dibahas ke DPR RI.

Kemungkinan, sosok yang dimaksud Erick adalah dua pemain tambahan untuk Skuad Garuda. Hal itu telah diungkapkan beberapa waktu lalu.

"Kami juga menyampaikan beberapa nama baru sekaligus mengonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia," terang Erick.

 

