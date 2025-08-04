Live Dini Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia siap mempermalukan Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga matchday pertama Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB.

Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi bukanlah yang pertama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, kedua negara sudah bertemu di babak keempat.

Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada September 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dalam matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kedua negara bentrok di Jeddah, Arab Saudi. Hasilnya, saat itu sama kuat 1-1. Gol Sandy Walsh pada menit 19 disamakan Musab Fahd Al-Juwayr di pengujung babak pertama (45+3’).

1. Timnas Indonesia Menang di SUGBK

Timnas Indonesia kemudian menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini Timnas Indonesia yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 lewat brace (dua gol) Marselino Ferdinan pada menit 32 dan 57.

Kemenangan atas Arab Saudi merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan tiga angka atas Arab Saudi akhirnya membantu skuad Garuda lolos ke babak keempat.

2. Arab Saudi Lemah di Kandang

Peluang Timnas Indonesia untuk sekadar mencuri angka di markas Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- sangat besar. Usut punya usut, skuad asuhan Herve Renard memiliki catatan buruk di laga kandang.