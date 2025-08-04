Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA
Live Dini Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Live Dini Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:07 WIB
Live Dini Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia siap mempermalukan Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga matchday pertama Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB.

Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi bukanlah yang pertama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, kedua negara sudah bertemu di babak keempat.

Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada September 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada September 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Dalam matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kedua negara bentrok di Jeddah, Arab Saudi. Hasilnya, saat itu sama kuat 1-1. Gol Sandy Walsh pada menit 19 disamakan Musab Fahd Al-Juwayr di pengujung babak pertama (45+3’).

1. Timnas Indonesia Menang di SUGBK

Timnas Indonesia kemudian menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup  C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini Timnas Indonesia yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 lewat brace (dua gol) Marselino Ferdinan pada menit 32 dan 57.

Kemenangan atas Arab Saudi merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan tiga angka atas Arab Saudi akhirnya membantu skuad Garuda lolos ke babak keempat.

2. Arab Saudi Lemah di Kandang

Peluang Timnas Indonesia untuk sekadar mencuri angka di markas Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- sangat besar. Usut punya usut, skuad asuhan Herve Renard memiliki catatan buruk di laga kandang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181192/timnas_indonesia-0IL9_large.jpg
PSSI Minta Publik Bersabar, Proses Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Butuh Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181312/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-lHj5_large.jpg
PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia pada Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640105/daftar-susunan-pemain-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-ewp.webp
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/laga_klasik_antara_liverpool_dan_real_madrid_kemba.jpg
Jadwal dan Link Streaming Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement