HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Resmi Disalip Niger Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |15:08 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Resmi Disalip Niger Malam Ini?
Ranking FIFA Timnas Indonesia dalam pantauan Niger. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia resmi disalip Niger malam ini? Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia dengan 1,154.55 angka. Timnas Indonesia berpotensi naik peringkat lagi jika mendapatkan hasil positif saat menjamu Lebanon dan Kuwait dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur, pada September 2025.

Namun, sebelum naik peringkat, Timnas Indonesia justru berpotensi disalip negara lain. Penyebabnya karena adanya African Nations Championship 2025 di Kenya, Tanzania dan Uganda.

Timnas Niger tampil di African Nations Championship 2025
Timnas Niger tampil di African Nations Championship 2025

African Nations Championship merupakan turnamen resmi di bawah naungan Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF). Dalam turnamen ini, setiap peserta hanya diizinkan menggunakan pemain-pemain yang mentas di kompetisi domestik mereka.

1. Niger Jadi Ancaman Timnas Indonesia

Salah satu negara yang ambil bagian di African Nations Championship 2025 adalah Niger. Negara yang satu ini tergabung di Grup C bersama Uganda, Guinea, Afrika Selatan dan Aljazair.

Jika Niger mendapatkan hasil positif di African Nations Championship 2025, mereka akan menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia! Niger saat ini menempati peringkat 121 dunia dengan 1,148.03 angka. Mereka hanya terpaut sekira enam angka dari Timnas Indonesia di posisi 118 dunia.

Malam ini pukul 21.00 WIB, Niger akan menantang Guinea. Mengutip dari football-ranking.com, Niger akan mendapatkan tambahan 3,17 poin jika menang atas Guinea. Alhasil, koleksi poin mereka di ranking FIFA menjadi 1,151.2 poin, langsung naik dua anak tangga menyalip Togo dan Korea Selatan!

 

Halaman:
1 2
      
