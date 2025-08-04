Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia Gantikan Justin Hubner pada September 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |13:31 WIB
Patrick Kluivert Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia Gantikan Justin Hubner pada September 2025?
Elkan Baggott (kanan) berpotensi dipanggil ke Timnas Indonesia pada September 2025. (Foto: Instagram/@ipswichtown)
PATRICK Kluivert panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia untuk menggantikan Justin Hubner pada September 2025? Pelatih 49 tahun ini kemungkinan kehilangan Justin Hubner saat Timnas Indonesia menjamu Lebanon dan Kuwait dalam laga uji coba yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada September 2025.

Penyebabnya karena laga melawan Lebanon dan Kuwait bertepatan dengan agenda Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Tenaga Justin Hubner disinyalir lebih dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 ketimbang Timnas Indonesia senior pada September 2025.

Tenaga Justin Hubner dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 pada September 2025. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
Tenaga Justin Hubner dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 pada September 2025. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Di saat Timnas Indonesia senior hanya melakoni uji coba, Timnas Indonesia U-23 justru tampil di laga krusial. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang Laos U-23, Makau U-23 dan tim kuat Korea Selatan U-23 di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025.

Laos U-23 dan Makau U-23 mungkin bisa dilibas Timnas Indonesia U-23 dengan mudah, tapi tidak dengan Timnas Indonesia U-23. Demi menumbangkan Korea Selatan U-23, Timnas Indonesia U-23 membutuhkan skuad komplet. Ditambah lagi hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2026.

1. Butuh Bek Tengah Sebelah Kiri

Jika Justin Hubner “dipinjam” Timnas Indonesia U-23, Patrick Kluivert mesti mencari penggantinya. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, posisi bek tengah sebelah kiri Timnas Indonesia selalu dipercayakan kepada Justin Hubner.

Ada satu laga di mana posisi itu diisi Calvin Verdonk, tepatnya saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Ketika Calvin Verdonk berperan sebagai bek tengah sebelah kiri, posisi wing back kiri Timnas Indonesia kurang menggigit.

 

