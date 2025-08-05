Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia Menang 1-0 atas Thailand di ASEAN Womens Championship 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |06:17 WIB
Timnas Putri Indonesia Menang 1-0 atas Thailand di ASEAN Womens Championship 2025?
Timnas Putri Indonesia berpeluang menang atas Thailand di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: Instagram/@isawarps)
A
A
A

TIMNAS Putri Indonesia menang 1-0 atas Thailand di ASEAN Womens Championship 2025? Sesuai jadwal, Timnas Putri Indonesia akan menantang Thailand di laga pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 yang dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam pada Rabu 6 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB.

Semalam, pelatih Timnas Putri Indonesia Joko Susilo telah mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan turun di ajang dua tahunan ini. Dari 23 pemain yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan pemain keturunan yakni Isa Warps, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij,

Isa Warps siap diandalkan Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)
Isa Warps siap diandalkan Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)

Kehadiran tiga nama ini diharapkan meningkatkan kualitas Timnas Putri Indonesia yang sebelumnya keluar sebagai juara Kualifikasi ASEAN Womens Championship 2025. Namun, patut dicatat, lawan Timnas Putri Indonesia kali ini bukanlah tim kaleng-kaleng.

1. Ambisi Besar Thailand

Thailand datang ke ASEAN Womens Championship 2025 dengan ambisi besar. Hati mereka tengah terluka setelah secara dramatis gagal lolos Piala Asia Wanita 2026.

Hasil buruk itu merupakan yang pertama dialami Thailand setelah terakhir kali menimpa mereka pada 1999. Kegagalan itu praktis coba dibalas Thailand dengan membidik trofi ASEAN Womens Championship 2025.

Sejak fase grup, Thailand wajib tancap gas. Sebab di Grup A ASEAN Womens Championship 2025, Thailand dihadapkan dengan Vietnam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162319/timnas_putri_indonesia_ditahan_timnas_putri_kamboja_1_1_di_matchday_terakhir_asean_womens_championships_2025-BqK3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Bermain 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3162052/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_putri_indonesia_vs_kamboja_di_asean_womens_championship_2025-1Xqj_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di ASEAN Womens Championship 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161659/timnas_putri_indonesia_kalah_telak_0_7_dari_timnas_putri_vietnam_di_asean_womens_championship_2025-2dGw_large.JPG
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Kalah 0-7, Garuda Pertiwi Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161651/timnas_putri_indonesia_tertinggal_0_2_dari_timnas_putri_vietnam_di_babak_pertama-XgVq_large.JPG
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/49/1640807/adu-kecepatan-dan-insting-jorge-lorenzo-kaitkan-balap-motogp-dengan-investasi-xud.webp
Adu Kecepatan dan Insting: Jorge Lorenzo Kaitkan Balap MotoGP dengan Investasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_timnas_brasil_u_17_ruan_pablo.jpg
Usai Bantai Honduras 7-0, Striker Brasil Ancam Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement