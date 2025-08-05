Timnas Putri Indonesia Menang 1-0 atas Thailand di ASEAN Womens Championship 2025?

TIMNAS Putri Indonesia menang 1-0 atas Thailand di ASEAN Womens Championship 2025? Sesuai jadwal, Timnas Putri Indonesia akan menantang Thailand di laga pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 yang dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam pada Rabu 6 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB.

Semalam, pelatih Timnas Putri Indonesia Joko Susilo telah mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan turun di ajang dua tahunan ini. Dari 23 pemain yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan pemain keturunan yakni Isa Warps, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij,

Isa Warps siap diandalkan Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)

Kehadiran tiga nama ini diharapkan meningkatkan kualitas Timnas Putri Indonesia yang sebelumnya keluar sebagai juara Kualifikasi ASEAN Womens Championship 2025. Namun, patut dicatat, lawan Timnas Putri Indonesia kali ini bukanlah tim kaleng-kaleng.

1. Ambisi Besar Thailand

Thailand datang ke ASEAN Womens Championship 2025 dengan ambisi besar. Hati mereka tengah terluka setelah secara dramatis gagal lolos Piala Asia Wanita 2026.

Hasil buruk itu merupakan yang pertama dialami Thailand setelah terakhir kali menimpa mereka pada 1999. Kegagalan itu praktis coba dibalas Thailand dengan membidik trofi ASEAN Womens Championship 2025.

Sejak fase grup, Thailand wajib tancap gas. Sebab di Grup A ASEAN Womens Championship 2025, Thailand dihadapkan dengan Vietnam.