Erick Thohir Temui APPI, Bahas Super League hingga Program Dana Pensiun untuk Pemain

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menemui perwakilan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Dalam pertemuan itu, Erick membahas sejumlah hal.

Erick mengungkapkan pembasahan mulai dari Super League dan rencana program dana pensiun untuk pemain. Momen pertemuan ini diunggah oleh Erick dalam akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Selasa (5/8/2025).

1. Erick Thohir Bertemu APPI

Dalam pertemuan itu, petinggi APPI duduk bersama Erick Thohir. Ada Presiden APPI, Andritany Ardhiyasa dan Wakil Presiden APPI, Achmad Jufriyanto.

“Bertemu dengan Presiden Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Andritany Ardhiyasa, Vice President APPI, Achmad Jufriyanto dan para jajarannya,” tulis Erick dalam unggahan tersebut, dikutip pada Selasa (5/8/2025).

Erick mengungkapkan, pembahasan pokok dalam pertemuan itu adalah mengenai kompetisi Super League atau Liga 1 Indonesia. Dia menjelaskan, beberapa poin yang menjadi sorotan adalah tentang finansial serta persaingan yang kompetitif antarklub.

“Dalam kesempatan ini kami berdiskusi bagaimana liga dan klub bisa memiliki finansial yang sehat dan memiliki persaingan yang kompetitif dengan adanya VAR di Super League (Liga 1) dan Champsionship (Liga 2),” ungkap Erick.

“Dengan kompetisi yang sehat, klub bisa memiliki finansial yang sehat dan memberikan upah yang layak untuk pemain,” tambahnya.