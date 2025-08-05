Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Erick Thohir Temui APPI, Bahas Super League hingga Program Dana Pensiun untuk Pemain

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:36 WIB
Erick Thohir Temui APPI, Bahas Super League hingga Program Dana Pensiun untuk Pemain
Erick Thohir dan perwakilan APPI. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menemui perwakilan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Dalam pertemuan itu, Erick membahas sejumlah hal.

Erick mengungkapkan pembasahan mulai dari Super League dan rencana program dana pensiun untuk pemain. Momen pertemuan ini diunggah oleh Erick dalam akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Selasa (5/8/2025).

Erick Thohir dan Appi

1. Erick Thohir Bertemu APPI

Dalam pertemuan itu, petinggi APPI duduk bersama Erick Thohir. Ada Presiden APPI, Andritany Ardhiyasa dan Wakil Presiden APPI, Achmad Jufriyanto.

“Bertemu dengan Presiden Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Andritany Ardhiyasa, Vice President APPI, Achmad Jufriyanto dan para jajarannya,” tulis Erick dalam unggahan tersebut, dikutip pada Selasa (5/8/2025).

Erick mengungkapkan, pembahasan pokok dalam pertemuan itu adalah mengenai kompetisi Super League atau Liga 1 Indonesia. Dia menjelaskan, beberapa poin yang menjadi sorotan adalah tentang finansial serta persaingan yang kompetitif antarklub.

“Dalam kesempatan ini kami berdiskusi bagaimana liga dan klub bisa memiliki finansial yang sehat dan memiliki persaingan yang kompetitif dengan adanya VAR di Super League (Liga 1) dan Champsionship (Liga 2),” ungkap Erick.

“Dengan kompetisi yang sehat, klub bisa memiliki finansial yang sehat dan memberikan upah yang layak untuk pemain,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181519/eliano_reijnders-scNS_large.jpg
Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181624/borneo_fc_menang_telak_4_0_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026-hke6_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: Menang 4-0, Pesut Etam Jaga Kesempurnaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181262/allano_bersama_maxwell_souza-cXG4_large.jpg
Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181394/bojan_hodak-U9VC_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640647/matthew-baker-targetkan-timnas-indonesia-u17-menggila-lawan-brasil-hpi.webp
Matthew Baker Targetkan Timnas Indonesia U-17 Menggila Lawan Brasil
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Siap Mengguncang Bursa Transfer Januari Setelah Kedatangan Spalletti: Siapa Target Utamanya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement