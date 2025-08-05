Bhayangkara FC Didukung Ribuan Masyarakat Lampung, Paul Munster Merasa Seperti di Rumah

PELATIH Bhayangkara FC, Paul Munster, girang melihat dukungan yang diberikan ribuan masyarakat Lampung dalam peluncuran timnya pekan lalu. Ia langsung merasa seperti berada di rumah sendiri.

Bhayangkara FC telah meluncurkan skuad dan jersey di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin 28 Juli 2025. Peluncuran skuad itu sekaligus memperkenalkan kepada publik mereka akan mewakili Lampung dalam mengarungi Super League 2025-2026.

1. Kepercayaan Diri

Ribuan masyarakat Lampung sangat antusias menyambut Bhayangkara FC. Mereka berbondong-bondong datang Stadion Sumpah Pemuda untuk menyaksikan acara peluncuran skuad.

Munster sangat senang dengan atmosfer penonton yang memadati Stadion Sumpah Pemuda. Pelatih berusia 43 tahun itu menilai dukungan penonton bakal meningkatkan kepercayaan diri skuadnya dalam mengarungi musim depan.

“Ya, itu sangat menyenangkan. Menurut saya, secara mental, semua pemain merasa terangkat berkat dukungan dari para suporter,” kata Munster kepada wartawan termasuk Okezone, dikutip Selasa (5/8/2025).

“Saat tiba di sini, rasanya benar-benar menyenangkan. Rasanya menyenangkan bisa sedikit berinteraksi dan merasakan kedekatan dengan para suporter," sambung pria asal Irlandia Utara itu.