HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Super League Tak Bentrok saat Timnas Indonesia Tampil di FIFA Matchday dan SEA Games

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |18:45 WIB
Jadwal Super League Tak Bentrok saat Timnas Indonesia Tampil di FIFA Matchday dan SEA Games
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL Super League 2025-2026 dipastikan takkan bentrok dengan agenda Timnas Indonesia. Super League akan libur saat agenda FIFA Matchday dan SEA Games.

Hal ini disampaikan Direktur Utama I.League, Ferry Paulus. Namun, jadwal yang tidak bentrok ini tidak berlaku untuk Timnas Indonesia kelompok umur. Hanya untuk ajang SEA Games 2025, Ferry Paulus memastikan jadwal Super League takkan bentrok.

ferry paulus foto andri bagus syaeful

1. Super League 2025-2026 Segera Bargulir

Super League 2025-2026 akan mulai bergulir. Tepatnya, turnamen sepakbola paling bergengsi di Tanah Air itu akan berlangsung pada 8 Agustus 2025.

Jelang bergulirnya Super League, I.League memastikan jadwal turnamen takkan bentrok dengan agenda Timnas Indonesia. Terdekat, Timnas Indonesia senior akan berlaga dalam agenda FIFA Matchday periode September dan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2025.

Ferry Paulus mengatakan I.League sudah berjalan seirama dengan PSSI terkait jadwal Timnas Indonesia. Jadi, kepentingan Timnas Indonesia senior tetap diutamakan.

"Sinkronisasi itu sudah kita atur dengan PSSI, under 23 tidak berhenti, tetap jalan. Berhenti itu waktu SEA Games," ucap Ferry Paulus di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

"Yang junior tidak jalan, kecuali SEA Games. SEA Games kira-kira 16-18 hari," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
