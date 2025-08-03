Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bobol Gawang FC Volendam, Bukti Dean Zandbergen Layak Perkuat Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:23 WIB
Bobol Gawang FC Volendam, Bukti Dean Zandbergen Layak Perkuat Timnas Indonesia?
Dean Zandbergen merupakan pemain keturunan Indonesia. (Foto: Instagram/@deanxzamdbergen_)
A
A
A

PEMAIN berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, sukses buktikan ketajamannya dengan bobol gawang FC Volendam. Akankah dia turut dinaturalisasi dalam waktu dekat untuk perkuat Timnas Indonesia?

Ya, kiprah manis ditunjukkan Dean Zandbergen kala membela klubnya, VVV Venlo melawan Volendam FC. Laga itu digelar pada hari ini, Minggu (3/8/2025) dini hari WIB.

VVV Venlo vs FC Voledam

1. Cetak Gol

Duel sengit tersaji dalam pertemuan dua klub asal Belanda itu. Tetapi, VVV Venlo tampil lebih gacor hingga menang tipis 2-1.

Dean Zandbergen pun sumbangkan 1 gol. Tepatnya, striker berusia 23 tahun itu jebol gawag lawan pada menit ke-78.

Bukan hanya gol, Dean Zandbergen juga bukukan 1 assist. Hal itu terjadi pada satu gol lain Venlo yang dicetak oleh Naim Matoug pada menit ke-66. Volendam pun hanya bisa membalas satu gol via aksi R V Cruijsen pada menit ke-82.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181246/calvin_verdonk-gxYA_large.jpg
Suporter Lille Akui Kualitas Calvin Verdonk, Sebut Bintang Timnas Indonesia Itu sebagai Pemain Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181176/timnas_malaysia-EdWx_large.jpg
Banding Ditolak FIFA soal Skandal Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia, FAM Siap Mengadu ke CAS
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1640031/10-skandal-terbesar-dalam-sepak-bola-gol-tangan-tuhan-hingga-gigitan-suarez-qup.webp
10 Skandal Terbesar dalam Sepak Bola: Gol Tangan Tuhan hingga Gigitan Suarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Media Italia Sebut Jay Idzes Biang Keladi Kekalahan Sassuolo dari Tim Papan Bawah Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement