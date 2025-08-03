Bobol Gawang FC Volendam, Bukti Dean Zandbergen Layak Perkuat Timnas Indonesia?

PEMAIN berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, sukses buktikan ketajamannya dengan bobol gawang FC Volendam. Akankah dia turut dinaturalisasi dalam waktu dekat untuk perkuat Timnas Indonesia?

Ya, kiprah manis ditunjukkan Dean Zandbergen kala membela klubnya, VVV Venlo melawan Volendam FC. Laga itu digelar pada hari ini, Minggu (3/8/2025) dini hari WIB.

1. Cetak Gol

Duel sengit tersaji dalam pertemuan dua klub asal Belanda itu. Tetapi, VVV Venlo tampil lebih gacor hingga menang tipis 2-1.

Dean Zandbergen pun sumbangkan 1 gol. Tepatnya, striker berusia 23 tahun itu jebol gawag lawan pada menit ke-78.

Bukan hanya gol, Dean Zandbergen juga bukukan 1 assist. Hal itu terjadi pada satu gol lain Venlo yang dicetak oleh Naim Matoug pada menit ke-66. Volendam pun hanya bisa membalas satu gol via aksi R V Cruijsen pada menit ke-82.