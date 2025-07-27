Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dean Zandbergen Belum Dikontak PSSI, Patrick Kluivert Resmi Panggil Laurin Ulrich ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |17:57 WIB
Dean Zandbergen Belum Dikontak PSSI, Patrick Kluivert Resmi Panggil Laurin Ulrich ke Timnas Indonesia?
Patrick Kluivert bisa panggil Laurin Ulrich ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PSSI dikabarkan belum mengontak penyerang VVV Venlo Dean Zandbergen untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Padahal, nama Miliano Jonathans (FC Utrecht) dan Dean Zandbergen kencang dikabarkan menjadi calon terkuat pemain naturalisasi selanjutnya

“Sayangnya saya belum dikontak lagi oleh PSSI. Mungkin mereka akan melakukan pendekatan lagi di masa yang akan datang,” kata Dean Zandbergen, Okezone mengutip dari channel YouTube yang biasa membahas pemain keturunan, Yussa Nugraha, Minggu (27/7/2025).

Dean Zandbergen belum didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen)
Dean Zandbergen belum didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen)

“Saya belum dengar apa-apa dari agen saya. Agen saya bilang, peluang gabung Timnas Indonesia itu masih ada,” lanjut penyerang bertinggi badan 188 sentimeter ini.

Lantas selain Miliano Jonathans, siapa pemain depan yang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Yussa Nugraha memprediksi satu nama lainnya adalah Laurin Ulrich.

1. PSSI Dekati Ayah Laurin Ulrich

Yussa Nugraha mengatakan PSSI melalui Fardy Bachdim sudah mendekati Laurin Ulrich. Diprediksi pemain milik klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg segera memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

“Pemain yang kemungkinan besar didekati PSSI adalah Laurin Ulrich. Ia biasa bermain di posisi gelandang serang maupun striker. Laurin Ulrich juga sudah didekati Fardy Bachdim. Fardy Bachdim sudah melakukan kontak dengan ayahnya Laurin Ulrich, sehingga sudah ada kontak dengan PSSI,” kata Yussa Nugraha.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179718/marc_klok-ruio_large.jpg
Marc Klok: Timnas Indonesia Tidak Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179711/sepakbola_indonesia-LXNA_large.jpg
Wakil Ketum PSSI Tepis Kabar Indonesia Keluar dari AFC: Harus Tetap di AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179601/jay_idzes-IvBD_large.jpg
Kisah Jay Idzes yang Ceritakan Asal-usul Dipanggil Bang Jay di Indonesia kepada Media Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179594/timnas_indonesia_siap_turun_di_fifa_asean_cup_pssi-JIxB_large.jpg
Diikuti Timnas Indonesia, Kapan Jadwal FIFA ASEAN Cup?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/49/1637525/jorge-martin-dipastikan-absen-di-motogp-portugal-2025-dqc.webp
Jorge Martin Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Mantan Bos Juventus Bongkar Fakta Mengejutkan soal Pemecatan Igor Tudor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement