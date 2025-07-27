Dean Zandbergen Belum Dikontak PSSI, Patrick Kluivert Resmi Panggil Laurin Ulrich ke Timnas Indonesia?

PSSI dikabarkan belum mengontak penyerang VVV Venlo Dean Zandbergen untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Padahal, nama Miliano Jonathans (FC Utrecht) dan Dean Zandbergen kencang dikabarkan menjadi calon terkuat pemain naturalisasi selanjutnya

“Sayangnya saya belum dikontak lagi oleh PSSI. Mungkin mereka akan melakukan pendekatan lagi di masa yang akan datang,” kata Dean Zandbergen, Okezone mengutip dari channel YouTube yang biasa membahas pemain keturunan, Yussa Nugraha, Minggu (27/7/2025).

Dean Zandbergen belum didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen)

“Saya belum dengar apa-apa dari agen saya. Agen saya bilang, peluang gabung Timnas Indonesia itu masih ada,” lanjut penyerang bertinggi badan 188 sentimeter ini.

Lantas selain Miliano Jonathans, siapa pemain depan yang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Yussa Nugraha memprediksi satu nama lainnya adalah Laurin Ulrich.

1. PSSI Dekati Ayah Laurin Ulrich

Yussa Nugraha mengatakan PSSI melalui Fardy Bachdim sudah mendekati Laurin Ulrich. Diprediksi pemain milik klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg segera memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

“Pemain yang kemungkinan besar didekati PSSI adalah Laurin Ulrich. Ia biasa bermain di posisi gelandang serang maupun striker. Laurin Ulrich juga sudah didekati Fardy Bachdim. Fardy Bachdim sudah melakukan kontak dengan ayahnya Laurin Ulrich, sehingga sudah ada kontak dengan PSSI,” kata Yussa Nugraha.