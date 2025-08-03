Kondisi Terkini Pemain Anyar Persib Bandung Ramon Tanque Usai Sempat Dilarikan Rumah Sakit

KONDISI terkini pemain anyar Persib Bandung, Ramon Tanque, terungkap. Dia diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit.

Momen itu terjadi kala Ramon Tanque memperkuat Persib melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC, dalam laga persahabatan. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 2 Agustus 2025 malam WIB.

1. Terkapar

Striker asal Brasil itu tiba-tiba terkapar di tengah lapangan di penghujung babak pertama. Hingga akhirnya, Romen Tanque ditarik keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dokter Persib Bandung, Wira Prasetya, kini ungkap kondisi Ramon Tanque. Wira membeberkan dari hasil pemeriksaan, Ramon Tanque tidak mengalami cedera serius, apalagi sampai hard tissue atau kendala pada jaringan keras seperti tulang.

“Tidak ada cedera serius di hard tissue, lebih kepada cedera di soft tissue daerah intercostal saja,” ujar Wira, Minggu (3/8/2025).

Intercostal itu mengacu pada sesuatu yang terletak di antara tulang rusuk. Secara spesifik, ini bisa merujuk pada otot-otot yang terdapat di antara tulang rusuk, ruang atau saraf.

“Tapi tetap dimonitoring. Dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan lain yang lebih spesifik,” jelas Wira.