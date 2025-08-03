Persib Bandung Tundukkan Western Sydney Wanderers 1-0, Teja Paku Alam: Modal Bagus!

Teja Paku Alam berharap kemenangan 1-0 atas Western Sydney Wanderers jadi modal bagus Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, senang dengan kemenangan 1-0 atas Western Sydney Wanderers di laga uji coba. Ia berharap ini jadi modal positif jelang Super League 2025-2026.

Persib menang tipis 1-0 atas Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB. Gol semata wayang Maung Bandung dicetak oleh Wiliam Marcilio di menit ke-61.

1. Modal Positif

Teja menilai kemenangan itu menjadi modal positif Persib dalam mengarungi Super League dan AFC Champions League 2 2025-2026. Mengingat, Western Sydney Wanderers merupakan salah satu tim kuat di Liga Australia.

“Ya, tentunya ini sangat bagus untuk modal kami menuju kompetisi dan AFC Champions League 2 nanti. Bermain dengan tim bagus membuat kami menjadi lebih teruji,” kata Teja, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (3/8/2025).

2. Hasil Manis

Kiper berusia 30 tahun itu optimistis menatap musim baru bersama Persib. Teja berharap Pangeran Biru bisa mengukir hasil manis di musim depan.