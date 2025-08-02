Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Juan Mata Absen di Laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |11:36 WIB
Penyebab Juan Mata Absen di Laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers Malam Ini
Juan Mata absen di laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Instagram/@juanmatagarcia)
MANTAN pemain Manchester United, Juan Mata, dipastikan absen saat Western Sydney Wanderers menghadapi Persib Bandung dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (2/8/2025) pukul 19.00 WIB. Menurut promotor pertandingan yang juga eks pemain Persib Bandung, Robbie Gaspar, Juan Mata absen karena belum ada kesepakatan dengan klub asal Australia tersebut.

Sekadar diketahui, Juan Mata gabung Western Sydney Wanderers pada musim panas 2024. Juara Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012 itu pun dikontrak satu tahun.

Juan Mata saat membela Manchester United. (Foto: Instagram/@juanmatagarcia)
Juan Mata saat membela Manchester United. (Foto: Instagram/@juanmatagarcia)

Selama membela Western Sydney Wanderers, Juan Mata turun dalam 23 pertandingan dengan koleksi satu gol dan tiga assist. Berkat bantuan Juan Mata, Western Sydney Wanderers finis di posisi empat klasemen akhir A-League 2024-2025.

“Sayangnya Juan Mata tidak datang (melawan Persib Bandung). Ia pernah juara Piala Dunia, main di Manchester United, Chelsea dan lain-lain. Saya bisa bilang, negosiasi mungkin masih berlangsung,” kata Robbie Gaspar.

“Liga Australia dimulai Oktober 2025. Masih ada peluang Persib Bandung datang ke Australia dan mudah-mudahan ada Juan Mata di situ,” lanjut pria yang membela Persib Bandung pada 2011-2012 ini.

1. Bojan Hodak Ingin Unjuk Kualitas

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak minder meski dihadapkan dengan Western Sydney Wanderers, tim juara Liga Champions Asia 2014. Ia justru ingin menunjukan kualitas Persib Bandung di hadapan sang lawan.

 

