Perasaan Alan Cardoso Bakal Berjuang Bareng Rizky Ridho dan Jordi Amat di Persija Jakarta

DEPOK - Bek sayap anyar Persija Jakarta, Alan Cardoso, mengungkapkan rasa senangnya berduet dengan dua pemain andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Pemain asal Brasil ini mengaku tak memiliki kendala komunikasi sedikit pun, berkat kemiripan bahasa dan solidnya kerja sama di lapangan.

1. Komunikasi Lancar dengan Duo Bek Timnas

Cardoso merupakan salah satu dari sembilan pemain asing yang didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025/2026. Diketahui, dia bisa bermain di dua posisi, yakni sebagai bek sayap kiri dan gelandang kiri.

Jika dimainkan di posisi bek sayap kiri, maka Cardoso akan bekerja sama dengan Jordi dan Rizky Ridho dalam mengawal pertahanan Persija Jakarta. Ia mengaku tidak memiliki kendala komunikasi dengan kedua sosok tersebut.

“Tentunya itu sangat membantu (komunikasi dengan Jordi Amat menggunakan bahasa Spanyol) pastinya. Karena kita tidak memiliki perbedaan yang jauh perihal bahasa Spanyol dan Portugis,” kata Cardoso saat ditemui wartawan, dikutip Jumat (1/8/2025).

“Saya juga memiliki komunikasi yang bagus dengan Rizky Ridho dan juga pemain lainnya,” sambungnya.

2. Kagum pada Sosok Rizky Ridho

Alan Cardoso

Secara khusus, Cardoso memuji sosok Rizky Ridho. Dia menilai kapten Persija Jakarta itu merupakan pemain yang hebat dan rendah hati.

“Dia (Rizky Ridho) adalah orang yang baik. Sejak saya datang ke sini, dia menerima saya dengan sangat baik di tim ini. Dia pria yang rendah hati,” tutur dia.