Komentar Alan Cardoso soal Sosok Rizky Ridho di Persija Jakarta

JAKARTA – Pemain baru Persija Jakarta, Alan Cardoso, tidak sungkan memuji rekan setimnya, Rizky Ridho. Cardoso mengaku langsung merasa nyaman dan kagum dengan sosok Rizky Ridho yang dinilainya sebagai seorang pemimpin pekerja keras dan mampu merangkul semua pemain.

Sebagai kapten tim, kedewasaan Ridho juga mendapatkan pujian oleh Alan Cardoso. Ia mengagumi cara memimpin Ridho yang memang sudah teruji, baik saat membela Persija maupun ketika dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia.

1. Kapten yang Penuh Motivasi dan Rendah Hati

Menurut Alan Cardoso, Rizky Ridho adalah sosok yang sangat baik dan rendah hati. Alan merasa langsung nyaman di Persija juga berkat sosok Rizky Ridho yang dapat menerimanya dengan sangat baik.

"Sejak saya datang ke sini, dia menerima saya dengan sangat baik di tim ini. Dia pria yang rendah hati," kata Alan saat ditemui di Sawangan, Depok, dikutip Jumat (1/8/2025).

Pemain asal Brasil ini juga menyoroti etos kerja Rizky Ridho. Ia melihat kapten Persija itu selalu menunjukkan motivasi tinggi dalam setiap sesi latihan.

Alan Cardoso

"Dia memiliki motivasi yang tinggi untuk latihan ataupun pertandingan. Jadi, sebagai kapten dia selalu ingin belajar sesuatu yang baru dengan kita," tambahnya.

Kehadiran Rizky Ridho diyakini membuat Alan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan tim asuhan Mauricio Souza tersebut.