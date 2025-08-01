Advertisement
LIGA INDONESIA

Kabar Buruk, Persija Jakarta Kehilangan 2 Legiun Asing di Pekan 1 Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful-Jum'at, 01 Agustus 2025 |11:31 WIB
Kabar Buruk, Persija Jakarta Kehilangan 2 Legiun Asing di Pekan 1 Super League 2025-2026
Persija Jakarta dipastikan tanpa dua legiun asingnya di pekan pertama Super League 2025-2026 termasuk Ryo Matsumura (Foto: Instagram/@persija)
JAKARTA – Persija Jakarta menerima kabar buruk terkait dua pemain asingnya jelang pekan perdana Super League 2025-2026. Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida hampir dipastkan bakal absen.

Persija akan menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada laga perdana itu. Duel dijadwalkan berlangsung Minggu 10 Agustus 2052.

1. Absen Beberapa Bulan

Gustavo Almeida merayakan golnya di laga Persija Jakarta vs Persik Kediri (Foto: Instagram/@persija)

Namun, persiapan mereka terganggu dengan cedera. Pelatih Mauricio Souza mengatakan Matsumura tidak bisa ikut berlatih dan membela Persija dalam awal musim nanti.

"Ryo Matsumura itu harus jalani operasi. Sehingga, beberapa bulan ke depan dia tidak bisa bergabung dengan tim," kata Souza di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Jumat (1/8/2025).

2. Terus Membaik

Pelatih asal Brasil itu mengatakan, untuk Gustavo saat ini kondisinya terus membaik. Namun, kondisi sang penyerang cukup meragukan untuk diturunkan.

 

