Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Thom Haye, Manusia Rp52 Miliar Jadi Satu-satunya Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Pengangguran

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |14:29 WIB
Kisah Miris Thom Haye, Manusia Rp52 Miliar Jadi Satu-satunya Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Pengangguran
Thom Haye kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

KISAH miris Thom Haye menarik diulas. Pesepakbola yang dijuluki manusia Rp52 miliar ini jadi satu-satunya pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang pengangguran saat ini.

Thom Haye belum umumkan klub barunya usai dipastikan berpisah bersama Almere City di akhir musim 2024-2025. Padahal, nama pemain andalan Timnas Indonesia itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub.

Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)

1. Thom Haye Manusia Rp52 Miliar

Thom Haye merupakan salah satu bintang di Timnas Indonesia. Kinerja fantastis selalu ditunjukkannya kala membela skuad Garuda hingga kini masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Sejak resmi dinaturalisasi pada Maret 2024, Thom Haye kini sudah catatkan 13 caps bersama Timnas Indonesia. Dia pun sudah bukukan 2 gol sejauh ini.

Kiprah manis yang tak hanya ditunjukkan kala membela Timnas Indonesia, tetapi juga di level klub ini, membuat harga pasaran Thom Haye melambung tinggi. Harga pasarannya bahkan pernah menyentuh Rp52 miliar.

Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran Thom Haye tepatnya pernah menyentuh Rp52,14 miliar. Hal itu terjadi pada Maret hingga April 2024.

Sayangnya kini, harga pasaran Thom Haye menurut drastis hingga lebih dari 50 persen. Dilansir dari Transfermarkt, harga pasarannya kini di angka Rp17,38 miliarper 28 Mei 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639033/aftermatch-ketika-olahraga-fashion-dan-kebudayaan-bertemu-di-runway-jfw-2026-xvs.webp
Aftermatch: Ketika Olahraga, Fashion, dan Kebudayaan Bertemu di Runway JFW 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/22/pembalap_red_bull_ktm_pedro_acosta.jpg
VR46 Siapkan Kursi Spesial untuk Pedro Acosta, Valentino Rossi Turun Tangan Langsung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement