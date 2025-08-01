Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Main di Liga Champions 2025-2026

Ada satu pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions 2025-2026. (Foto: PSSI)

MEES Hilgers menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions 2025-2026. Kok bisa? Begini penjelasannya. Dari daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan China dan Jepang pada Juni 2025, hampir semua personel sudah memiliki pelabuhan masing-masing.

Tercatat hanya Thom Haye yang belum memiliki klub. Diprediksi jika nantinya mendapatkan klub anyar, bukan klub papan atas Eropa yang mengontrak Thom Haye.

Thom Haye belum memiliki klub hingga kini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Karena itu, Okezone memprediksi tinggal Mees Hilgers, pemain Timnas Indonesia yang berpotensi merumput di Liga Champions musim ini. Penyebabnya karena Mees Hilgers berpotensi masuk radar Feyenoord Rotterdam.

1. Feyenoord Rotterdam Krisis Pemain Belakang

Mengutip dari Twente Insite, Feyenoord Rotterdam tengah pusing karena sejumlah bek tengah mereka diterpa masalah. Bek andalan mereka sejak 2022, David Hancko, memilih hengkang ke Atletico Madrid.

Selanjutnya ada Thomas Beelen yang mengalami patah kaki dan Gernot Trauner juga mengalami cedera. Kondisi ini membuat manajemen Feyenoord Rotterdam harus bergerak karena kompetisi segera bergulir.

Eredivisie 2025-2026 rencananya digelar akhir pekan depan. Sementara dalam dua minggu ke depan (5/6 Agustus 2025 dan 12/13 Agustus 2025), Feyenoord Rotterdam akan mentas di babak Kualifikasi III Liga Champions 2025-2026.