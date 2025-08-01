Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Main di Liga Champions 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |14:23 WIB
Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Main di Liga Champions 2025-2026
Ada satu pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions 2025-2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEES Hilgers menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions 2025-2026. Kok bisa? Begini penjelasannya. Dari daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan China dan Jepang pada Juni 2025, hampir semua personel sudah memiliki pelabuhan masing-masing.

Tercatat hanya Thom Haye yang belum memiliki klub. Diprediksi jika nantinya mendapatkan klub anyar, bukan klub papan atas Eropa yang mengontrak Thom Haye.

Thom Haye belum memiliki klub hingga kini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Thom Haye belum memiliki klub hingga kini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Karena itu, Okezone memprediksi tinggal Mees Hilgers, pemain Timnas Indonesia yang berpotensi merumput di Liga Champions musim ini. Penyebabnya karena Mees Hilgers berpotensi masuk radar Feyenoord Rotterdam.

1. Feyenoord Rotterdam Krisis Pemain Belakang

Mengutip dari Twente Insite, Feyenoord Rotterdam tengah pusing karena sejumlah bek tengah mereka diterpa masalah. Bek andalan mereka sejak 2022, David Hancko, memilih hengkang ke Atletico Madrid.

Selanjutnya ada Thomas Beelen yang mengalami patah kaki dan Gernot Trauner juga mengalami cedera. Kondisi ini membuat manajemen Feyenoord Rotterdam harus bergerak karena kompetisi segera bergulir.

Eredivisie 2025-2026 rencananya digelar akhir pekan depan. Sementara dalam dua minggu ke depan (5/6 Agustus 2025 dan 12/13 Agustus 2025), Feyenoord Rotterdam akan mentas di babak Kualifikasi III Liga Champions 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639359/luar-biasa-petenis-indonesia-janice-tjen-tembus-final-chennai-open-2025-mkb.webp
Luar Biasa, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus Final Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Persija Jakarta Usung Misi Kudeta Borneo FC dari Puncak Klasemen Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement