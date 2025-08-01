15 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Liga Eropa Musim 2025-2026, Nomor 1 Ukir Sejarah!

SEBANYAK 15 pemain Timnas Indonesia yang bakal tampil di Liga Eropa musim 2025-2026 menarik diulas. Salah satunya Kevin Diks.

Ya, sejumlah pemain Timnas Indonesia berhasil mempertahankan kariernya bersama klub-klub di Eropa. Meski beberapa nama harus berpindah klub karena kontrak tak diperpanjang, mereka berhasil menemukan pelabuhan baru di Eropa.

Bahkan, ada pemain yang bakal mentas di liga top Eropa. Lantas, siapa sajakah pemain tersebut?

Berikut 15 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Liga Eropa Musim 2025-2026:

1. Kevin Diks

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang bakal tampil di Liga Eropa musim 2025-2026 adalah Kevin Diks. Pemain bintang Timnas Indonesia akan membela klub baru, yakni Borussia Monchengladbach, pada musim depan.

Perpindahan ini membuat Kevin Diks ukir sejarah. Dia mencatatkan diri sebagai pemain pertama Timnas Indonesia yang bermain di Bundesliga, kompetisi kasta teratas Liga Jerman.

2. Jay Idzes

Kemudian, ada Jay Idzes. Kapten Timnas Indonesia itu juga dipastikan masih mentas di Eropa, dengan memperkuat klub Italia, Venezia. Tetapi musim depan, Venezia hanya akan mentas di liga kasta kedua, yakni Serie B, karena terdegradasi.

3. Emil Audero

Sama seperti Jay Idzes, Emil Audero juga akan mentas di Liga Italia. Dia bahkan akan mentas di liga kasta tertinggi, yakni Serie A. Sebab, Emil baru saja pindah klub ke Cremonese yang promosi ke Serie A musim depan.

4. Ole Romeny

Ole Romeny juga masih akan mentas di liga Eropa bersama klub Inggris, Ole Romeny. Akankah dia tampil menggila musim depan hingga jadi mesin gol klub tersebut?

5. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan masih akan jadi rekan setim Ole Romeny di Oxford United pada musim 2025-2026. Meski rumor peminjamannya ke klub lain ramai berembus, dia masih tetap bertahan sampai saat ini.