HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan Ulsan HD, Jauh Banget Bedanya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |10:48 WIB
Adu Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan Ulsan HD, Jauh Banget Bedanya?
Shin Tae-yong (kanan) memiliki gaji fantastis di Korea Selatan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

GAJI Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia dan Ulsan HD akan diulas Okezone. Shin Tae-yong selangkah lagi diresmikan sebagai pelatih klub raksasa Liga Korea Selatan, Ulsan HD. Menurut laporan Yonhap, Ulsan HD siap menjadikan Shin Tae-yong sebagai sosok dengan bayaran tertinggi di Liga Korea Selatan.

Status dengan bayaran tertinggi ini tak hanya di antara para pelatih Liga 1 Korea Selatan, melainkan juga pemain! “Ulsan menawarkan gaji tertinggi di Korea Selatan. Kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan meski kontrak belum ditandatangani,” tulis Yonhap.

Shin Tae-yong segera menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong segera menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. (Foto: PSSI)

Mengutip dari K League United, sosok dengan bayaran tertinggi di Liga 1 Korea Selatan saat ini adalah winger FC Seoul asal Inggris, Jesse Lingard. Mantan pemain Manchester United itu menerima bayaran 1,1 juta pounds atau sekira Rp23,9 miliar per tahun.

Hal itu berarti, Shin Tae-yong akan menerima bayaran minimal 1,2 juta pounds atau setara Rp26,1 miliar per tahun. Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Gaji yang diterima Shin Tae-yong berpotensi lebih besar ketimbang prediksi di atas.

1. Berapa Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

Di kontrak awal (2020-2024), Shin Tae-yong dikabarkan menerima gaji dari PSSI Rp18 miliar per tahun. Angka ini belum termasuk berbagai fasilitas seperti kendaraan mewah hingga apartemen di kawasan Jakarta Pusat.

Kemudian pada pertengahan 2024, Shin Tae-yong memperpanjang kontrak baru bersama PSSI. Ia menambah masa baktinya hingga 2027.

 

