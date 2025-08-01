Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Tahan Brasil 0-0 di Piala Dunia U-17 2025 Qatar?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |11:55 WIB
Timnas Indonesia U-17 Tahan Brasil 0-0 di Piala Dunia U-17 2025 Qatar?
Timnas Indonesia U-17 berpotensi menahan Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 menahan Timnas Brasil U-17 dengan skor 0-0 di laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 pada 7 November 2025? Berdasarkan lokasi pertandingan yang dirilis FIFA, laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Brasil U-17 dilangsungkan di Aspire Zone (lapangan 8), Al Rayyan, Qatar.

Seperti diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pertandingan tidak digelar di stadion megah yang dimiliki Qatar. Pertandingan dilangsungkan di lapangan-lapangan kecil, seperti saat Timnas Indonesia U-17 kalah 0-6 dari Korea Utara U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

Nova Arianto saat memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17 di Bali. (Foto: Okezone)
Nova Arianto saat memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17 di Bali. (Foto: Okezone)

Demi beradaptasi dengan lapangan mini, Timnas Indonesia U-17 sejak satu bulan terakhir berlatih di Bali United Training Center. Karena itu, skuad Garuda Asia-julukan Timnas Indonesia U-17- diharapkan langsung tancap gas, termasuk saat melawan Brasil U-17 yang merupakan empat kali juara Piala Dunia U-17.

“Saya sempat tanya ke anak-anak (pemain Timnas Indonesia U-17), bagaimana lawan Brasil? Mereka menjawab ‘Pak ketua, kalau bisa seri’. Wah itu bagus,” kata Erick Thohir saat berbicara di konferensi pers Piala Kemerdekaan 2025 di Jakarta, Kamis 31 Juli 2025.

“Jangan malah berpikir ‘Kalah 5-0 dari Brasil sudah bersyukur’. Sepakbola itu bukan hanya skill, tapi juga mental dan taktik,” lanjut mantan presiden Inter Milan ini.

1. Modal Pemain Diaspora

Di skuad Timnas Indonesia U-17 nanti, ada sejumlah pemain diaspora yang bakal diandalkan. Selain bek Melbourne City Matthew Baker, ada beberapa nama yang disiapkan pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. Kehadiran mereka diharapkan dapat membendung lawan-lawan Timnas Indonesia U-17 di Grup H yang berisikan Honduras, Zambia dan Brasil.

 

