HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Klub Liga Inggris Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2025, Nomor 1 Bukan Man United!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:16 WIB
5 Klub Liga Inggris Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2025, Nomor 1 Bukan Man United!
Berikut lima klub Liga Inggris paling boros di bursa transfer musim panas 2025 (Foto: Man United)
BERIKUT lima klub Liga Inggris paling boros di bursa transfer musim panas 2025. Yang mengejutkan, nomor 1 bukanlah Manchester United!

Jendela transfer dimanfaatkan semua klub untuk menambal kelemahan serta memperkuat tim dengan mendatangkan pemain-pemain yang sesuai kebutuhan. Tidak jarang, kibasan uang bernilai fantastis dikeluarkan demi menggaet incaran.

Trofi Liga Inggris (Premier League)

Sejumlah klub rela merogoh kocek hingga ratusan juta poundsterling di lantai bursa. Siapa saja lima klub terboros itu hingga Agustus 2025 berdasarkan data Transfermarkt? Simak ulasan berikut ini.

5 Klub Liga Inggris Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2025

1. Liverpool

Florian Wirtz foto reuters

Hingga 31 Juli 2025, klub satu ini telah membelanjakan uang senilai 308,7 juta Euro (setara Rp5,8 triliun). Juara bertahan Liga Inggris ini mendatangkan lima pemain sepanjang Juni-Juli.

Florian Wirtz jadi sosok termahal. Ia memaksa Liverpool merogoh kocek hingga 125 juta Euro (setara Rp2,3 triliun) untuk mengangkutnya dari Bayer Leverkusen.

2. Chelsea

Chelsea

Klub satu ini lumayan boros dalam membelanjakan uangnya. Chelsea merelakan 243,8 juta Euro (setara Rp4,6 triliun) keluar dari buku kasnya sepanjang bursa transfer musim panas 2025.

Angka itu dihabiskan untuk mendatangkan tujuh pemain. Jamie Gittens jadi yang termahal dengan harga 64,3 juta Euro (setara Rp1,2 triliun) yang ditebus dari Borussia Dortmund.

3. Arsenal

Arsenal vs Newcastle United. (Foto: X/Arsenal)

Runner-up Liga Inggris 2024-2025 ini cukup boros di bursa transfer musim panas. Arsenal belanja hingga 224,2 juta Euro (setara Rp4,2 triliun) demi mengangkut enam personel anyar.

Yang menarik, pemain termahal bukanlah Viktor Gyokeres melainkan Martin Zubimendi. Gelandang berpaspor Spanyol itu diboyong dengan banderol 70 juta Euro (setara Rp1,3 triliun) dari Real Sociedad.

 

