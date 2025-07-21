Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan dengan Harga Pasaran Rp200 Miliar yang Bisa Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Nomor 1 Bintang Liga Inggris!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |11:11 WIB
3 Pemain Keturunan dengan Harga Pasaran Rp200 Miliar yang Bisa Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Nomor 1 Bintang Liga Inggris!
Berikut tiga pemain keturunan dengan harga pasaran Rp200 miliar yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@pascalstruijk)
BERIKUT tiga pemain keturunan dengan harga pasaran Rp200 miliar yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah bintang Liga Inggris!

PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir mengaku akan memproses dua pemain keturunan lagi jelang putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kabar ini langsung disambut hangat pencinta Timnas Indonesia.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Osaka (Foto: PSSI)

Ada tiga nama pemain keturunan tambahan yang bisa dinaturalisasi. Hebatnya, mereka-mereka ini punya harga pasaran minimal Rp200 miliar.

Siapa saja tiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Keturunan dengan Harga Pasaran Rp200 Miliar yang Bisa Dinaturalisasi Timnas Indonesia

1. Pascal Struijk

Pascal Struijk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia @pascalstruijk

Bek Leeds United ini ditaksir memiliki harga pasaran Rp312,9 miliar berdasarkan Transfermarkt. Struijk bakal jadi pemain termahal sepanjang masa di Timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi.

Apalagi, musim depan, pemain berusia 25 tahun ini akan merumput di Liga Premier atau kasta teratas Liga Inggris. Struijk juga merupakan incaran lama untuk dinaturalisasi.

 

