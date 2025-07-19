Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Dipanggil Patrick Kluivert untuk Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |04:43 WIB
Timnas Indonesia siap hadapi babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia siap hadapi babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 5 pemain keturunan tambahan yang bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sebelumnya sudah mengonfirmasi saat ini ada dua pemain keturunan yang sudah dalam proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia.

Kehadiran dua pemain keturunan baru itu diharapkan bisa mempertajam lini depan Timnas Indonesia yang bakal melawan Arab Saudi dan Irak di Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Karena putaran keempat baru dimainkan pada Oktober 2025, maka masih ada waktu bagi PSSI jika ingin terus menambah pemain keturunan.

Sebab nyatanya ada lima pemain keturunan yang bisa saja dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Dipanggil Patrick Kluivert untuk Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

1. Miliano Jonathans

Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)
Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)

Miliano, bintang muda dari FC Utrecht, dianggap menjadi salah satu pemain yang kini tengah dalam proses naturalisasi. Sebab sesuai posisi, winger kanan, Miliano masuk ke dalam kriteria yang disebutkan Erick Thohir tengah dinaturalisasi, yakni pemain depan.

Miliano memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya, dengan sang nenek diketahui berasal dari Depok, Jawa Barat.

2. Dean Zandbergen

Dean Zandbergen saat membela VVV Venlo @deanxzandbergen
Dean Zandbergen saat membela VVV Venlo @deanxzandbergen

Dean Zandbergen juga dipercaya menjadi salah satu dua nama yang tengah diproses naturalisasi oleh PSSI. Sebab pemain yang kini memperkuat klub divisi kedua Liga Belanda, yakni VVV-Venlo juga berposisi sebagai penyerang.

Sebelumnya, striker berusia 23 tahun itu mengatakan tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Diketahui Zandbergen memiliki darah Indonesia-Belanda.

 

Halaman:
1 2 3
      
