Timnas Indonesia Segrup dengan Arab Saudi dan Irak, Dean James Justru Senang

AMSTERDAM – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dean James senang melihat hasil undian babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, berada di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak mungkin justru menguntungkan Timnas Indonesia.

Pasalnya James tahu Timnas Indonesia tak terkalahkan dari dua pertemuan melawan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu soal Irak, Garuda juga sempat berjumpa di babak kedua meski hasilnya mereka selalu kalah.

1. Percaya Diri Juara Grup

Perlu diketahui, hanya juara grup saja yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi kedua, akan diadu dengan runner-up Grup A yang dihuni Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman untuk bermain di babak kelima.

Pemenang duel runner-up itu nantinya akan mewakili Asia untuk bertarung di laga playoff antarkonfederasi. Jadi, itu adalah peluang terakhir merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Bagi James, Timnas Indonesia tak perlu ke babak kelima dan bertarung di playoff antarkonfederasi. Sebab ia optimistis Timnas Indonesia bisa juara Grup B.

Dean James. (Foto: PSSI)

Pasalnya pemain Go Ahead Eagles itu merasa hasil undian yang membuat Timnas Indonesia segrup dengan Arab Saudi dan Qatar justru menguntungkan Garuda. Ia percaya tim asuhan Patrick Kluivert ini bisa mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia 2026.

“Mungkin ini hasil undian yang menguntungkan (segrup dengan Arab Saudi dan Irak). Saya sendiri belum pernah melawan Arab Saudi, tetapi beberapa rekan tim saya pernah. Satu kemenangan dan satu imbang,” ucap James, dikutip dari ESPN Belanda, Sabtu (19/7/2025).

“Saya berharap kami bisa mewujudkannya (lolos Piala Dunia). Kami semua menginginkan hal itu. Tidak ada kekecewaan. Kami berharap bisa mewujudkan mimpi itu. Sangat yakin,” tambahnya.