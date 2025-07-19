Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Segrup dengan Arab Saudi dan Irak, Dean James Justru Senang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |03:20 WIB
Timnas Indonesia Segrup dengan Arab Saudi dan Irak, Dean James Justru Senang
Pemain Timnas Indonesia, Dean James. (Foto: PSSI)
A
A
A

AMSTERDAM – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dean James senang melihat hasil undian babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, berada di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak mungkin justru menguntungkan Timnas Indonesia.

Pasalnya James tahu Timnas Indonesia tak terkalahkan dari dua pertemuan melawan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu soal Irak, Garuda juga sempat berjumpa di babak kedua meski hasilnya mereka selalu kalah.

1. Percaya Diri Juara Grup

Perlu diketahui, hanya juara grup saja yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi kedua, akan diadu dengan runner-up Grup A yang dihuni Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman untuk bermain di babak kelima.

Pemenang duel runner-up itu nantinya akan mewakili Asia untuk bertarung di laga playoff antarkonfederasi. Jadi, itu adalah peluang terakhir merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Bagi James, Timnas Indonesia tak perlu ke babak kelima dan bertarung di playoff antarkonfederasi. Sebab ia optimistis Timnas Indonesia bisa juara Grup B.

Dean James. (Foto: PSSI)
Dean James. (Foto: PSSI)

Pasalnya pemain Go Ahead Eagles itu merasa hasil undian yang membuat Timnas Indonesia segrup dengan Arab Saudi dan Qatar justru menguntungkan Garuda. Ia percaya tim asuhan Patrick Kluivert ini bisa mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia 2026.

“Mungkin ini hasil undian yang menguntungkan (segrup dengan Arab Saudi dan Irak). Saya sendiri belum pernah melawan Arab Saudi, tetapi beberapa rekan tim saya pernah. Satu kemenangan dan satu imbang,” ucap James, dikutip dari ESPN Belanda, Sabtu (19/7/2025).

“Saya berharap kami bisa mewujudkannya (lolos Piala Dunia). Kami semua menginginkan hal itu.  Tidak ada kekecewaan. Kami berharap bisa mewujudkan mimpi itu. Sangat yakin,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634241/gelorakan-olahraga-event-padelink-2025-jadi-ajang-komunitas-berkumpul-dan-berjejaring-req.webp
Gelorakan Olahraga, Event Padelink 2025 Jadi Ajang Komunitas Berkumpul dan Berjejaring
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Final Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Jepang Lewat Duel Ketat Tiga Gim!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement