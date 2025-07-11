Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dirumorkan Hengkang dari Go Ahead Eagles, Dean James Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |02:01 WIB
Dirumorkan Hengkang dari Go Ahead Eagles, Dean James Bilang Begini
Pemain Go Ahead Eagles, Dean James. (Foto: Instagram/dean11james)
A
A
A

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dean James, dirumorkan segera meninggalkan Go Ahead Eagles di bursa transfer musim panas 2025. Menanggapi rumor itu, Dean James mengaku tak ambil pusing karena memang sejauh ini ia mengaku tak ada klub yang mendekatinya.

Karena itulah Dean James merasa santai. Ia menegaskan saat ini fokusnya masih bersama Go Ahead Eagles dan siap menatap musim 2025-2026.

1. Tanggapi Rumor dengan Santai

Ya, pemain berposisi bek kiri tersebut masih terikat kontrak dengan klub Liga Belanda itu sampai dengan 2027. Dean James pun sudah mulai kembali merumput bersama Go Ahead Eagles setelah pulih dari cedera hamstring.

Dean James mengetahui rumor tersebut dari media saja untuk saat ini karena belum ada penawaran secara langsung. Dia pun menyikapinya dengan santai dengan berbagai rumor yang berkembang.

"Ya, tapi menurutku itu media (yang meramaikan rumor kepergiannya dari Go Ahead Eagles). Menurut saya, tu terjadi pada setiap pemain,” kata Dean James dilansir dari RTV Oost, Jumat (11/7/2025).

Dean James. (Foto: Instagram/dean11james)
Dean James. (Foto: Instagram/dean11james)

"Saya melihat banyak pesan yang satu ini ditujukan ke yang lain, yang satu ditujukan ke yang lain. Namun, saya rasa Anda harus tetap tenang. Dan Anda akan melihat apa yang terjadi," tambahnya.

2. Fokus Bersama Go Ahead Eagles

Pemain berusia 25 tahun itu menegaskan belum ada satupun yang melakukan penjajakan dengan agennya. Jadi, dia akan tetap berkiprah untuk Go Ahead Eagles karena masih terikat kontrak.

 

“Ya, itu tidak benar. Saya sudah menghubungi pemilik bisnis saya. Tetap saja, tapi belum ada yang konkret,” sambung Dean James.

Dean James. (Foto: PSSI)
Dean James. (Foto: PSSI)

Sekadar informasi, Dean James akan kembali berjuang di Timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pada 8-14 Oktober 2025. Sebanyak enam tim akan memperebutkan dua tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima.

Perjalanan Timnas Indonesia dalam putaran keempat dengan sistem round-robin tidak akan mudah. Pasalnya, mereka dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

