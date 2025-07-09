Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Dean James, Cerita Pengalaman Bela Timnas Indonesia saat Ikut Laga Uji Coba Go Ahead Eagles

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |04:05 WIB
Kisah Dean James, Cerita Pengalaman Bela Timnas Indonesia saat Ikut Laga Uji Coba Go Ahead Eagles
Dean James juara bersama Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/@dean11james)
A
A
A

KISAH menarik datang dari Dean James. Dia cerita pengalaman bela Timnas Indonesia saat ikut laga uji coba bersama klubnya, Go Ahead Eagles.

Hal itu dilakukan Dean James setelah pertandingan uji coba. Dia menceritakan pengalamannya usai membela Timnas Indonesia di dua laga terakhir putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dean James. (Foto: PSSI)

1. Dean James Jalani Laga Uji Coba Bersama Go Ahead Eagles

Dean James hampir pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang dideritanya. Pemain keturunan Surabaya, Jawa Timur, itu sempat absen satu bulan setelah terakhir kali bermain pada 6 April 2025.

Dia sempat membela bermain saat Go Ahead Eagles ditahan imbang PEC Zwolle (1-1) pada 11 Mei 2025. Namun, kondisi kebugarannya saat itu belum pulih sepenuhnya.

Dean kemudian kembali bermain untuk menjawab panggilan Timnas Indonesia pada awal Juni 2025. Pemain berusia 25 tahun itu sempat absen dalam kemenangan Timnas Indonesia atas China (1-0) di SUGBK, namun dia kembali dimainkan saat Skuad Garuda kalah dari Jepang (0-6) di Osaka, Jepang.

Sekarang, Dean sudah hampir 100 persen pulih dari cedera yang dideritanya. Dia dipercaya bermain dalam pertandingan uji coba Go Ahead Eagles kontra Helmon Sport yang berakhir 1-1 di Sportpark AZC Zutphen, Belanda pada Sabtu 5 Juli 2025.

“Ya, tentu saja butuh waktu untuk membiasakan diri. Saya sempat berlibur, tetapi saya senang bisa kembali,” kata Dean dilansir dari RTV Oost, Rabu (9/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175658/patrick_kluivert_siap_antar_timnas_indonesia_menang_atas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_afc-HQm4_large.jpg
Patrick Kluivert Cetak Sejarah Bikin Timnas Indonesia Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175587/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_kamis_9_oktober_2025_saudinten-B1fS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Garuda Tertahan, Malaysia Mendekat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630277/timnas-indonesia-ditekuk-arab-saudi-patrick-kluivert-kami-hilang-fokus-siap-bangkit-lawan-irak-qea.webp
Timnas Indonesia Ditekuk Arab Saudi, Patrick Kluivert: Kami Hilang Fokus, Siap Bangkit Lawan Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement