Kisah Dean James, Cerita Pengalaman Bela Timnas Indonesia saat Ikut Laga Uji Coba Go Ahead Eagles

KISAH menarik datang dari Dean James. Dia cerita pengalaman bela Timnas Indonesia saat ikut laga uji coba bersama klubnya, Go Ahead Eagles.

Hal itu dilakukan Dean James setelah pertandingan uji coba. Dia menceritakan pengalamannya usai membela Timnas Indonesia di dua laga terakhir putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Dean James Jalani Laga Uji Coba Bersama Go Ahead Eagles

Dean James hampir pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang dideritanya. Pemain keturunan Surabaya, Jawa Timur, itu sempat absen satu bulan setelah terakhir kali bermain pada 6 April 2025.

Dia sempat membela bermain saat Go Ahead Eagles ditahan imbang PEC Zwolle (1-1) pada 11 Mei 2025. Namun, kondisi kebugarannya saat itu belum pulih sepenuhnya.

Dean kemudian kembali bermain untuk menjawab panggilan Timnas Indonesia pada awal Juni 2025. Pemain berusia 25 tahun itu sempat absen dalam kemenangan Timnas Indonesia atas China (1-0) di SUGBK, namun dia kembali dimainkan saat Skuad Garuda kalah dari Jepang (0-6) di Osaka, Jepang.

Sekarang, Dean sudah hampir 100 persen pulih dari cedera yang dideritanya. Dia dipercaya bermain dalam pertandingan uji coba Go Ahead Eagles kontra Helmon Sport yang berakhir 1-1 di Sportpark AZC Zutphen, Belanda pada Sabtu 5 Juli 2025.

“Ya, tentu saja butuh waktu untuk membiasakan diri. Saya sempat berlibur, tetapi saya senang bisa kembali,” kata Dean dilansir dari RTV Oost, Rabu (9/7/2025).