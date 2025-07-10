Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dean James Bantah Didekati AEK Athens, Akui Nyaman di Go Ahead Eagles

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |02:19 WIB
Dean James Bantah Didekati AEK Athens, Akui Nyaman di Go Ahead Eagles
Dean James membantah tengah didekati AEK Athens (Foto: Instagram/@dean11james)




DEAN James membantah kabar diminati klub lain termasuk AEK Athens. Ia malah terang-terangan mengaku nyaman bisa berada di Go Ahead Eagles.

Kontrak James bersama klub tersebut masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Sang bek kiri terlihat sudah berlatih dan mengikuti masa pramusim usai sempat menepi akibat cedera.

1. Tidak Tahu

Dean James. (Foto: PSSI)

James mengatakan sejauh ini belum mendengar langsung berbagai rumor terkait ketertarikan klub lain. Jadi, ia tidak bisa memberikan komentar terkait hal tersebut.

"Belum ada laporan apa-apa dari klub. Jadi, saya tidak tahu," kata James dilansir dari RTV Oost, dinukil Kamis (10/7/2025).

"Mungkin petinggi klub sedang mengerjakan hal ini tapi saya hanya perlu melihat bagaimana ini akan berjalan," tambah pria berkebangsaan Indonesia itu.

 

