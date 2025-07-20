9 Pemain Keturunan Tambahan Timnas Indonesia yang Siap Permalukan Irak, Nomor 1 Paling Tenar!

Irak saat menang 2-0 atas Timnas Indonesia di SUGBK pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

SEBANYAK 9 pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia yang siap mempermalukan Irak akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menantang Irak di matchday kedua Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB.

Dalam dua tahun terakhir, ini merupakan pertemuan keempat Timnas Indonesia dan Irak. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia selalu kalah! Di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kalah 1-5 dan 0-2 dari Irak.

Sementara di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tumbang 1-3 dari Irak. Namun, hasil tahun lalu tidak bisa dijadikan rujukan utama. Sebab, saat itu Timnas Indonesia belum sekuat sekarang.

Tercatat ada sembilan pemain keturunan tambahan yang siap menggebrak Irak. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 9 pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia yang siap Permalukan Irak:

1. Jay Idzes

Saat Timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024, Jay Idzes sejatinya sudah memegang paspor Indonesia. Namun, Jay Idzes saat itu tidak bermain karena kelelahan efek baru membela Venezia di playoff promosi ke Serie A.

Kehadiran Jay Idzes dijamin memperkukuh pertahanan Timnas Indonesia. Pemain yang santer dikabarkan meninggalkan Venezia pada bursa transfer musim panas 2025 ini dijamin akan menyulitkan Irak.

2. Maarten Paes

Terakhir kali Timnas Indonesia menghadapi Irak pada 6 Juni 2024. Sementara Maarten Paes baru memegang paspor Indonesia pada Agustus 2024, dan menjalani debut bersama Timnas Indonesia sebulan berselang. Keberadaan Maarten Paes membantu Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.