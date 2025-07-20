Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Patrick Kluivert Bahagia, Arsenal Beli Calon Pemain Timnas Indonesia Demiane Agustien!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |09:44 WIB
Demiane Agustien (kiri) resmi gabung Arsenal. (Foto; Laman resmi Arsenal)
PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, calon pemain Timnas Indonesia Demiane Agustien resmi gabung Arsenal. Kabar gabungnya Demiane Agustien dengan Arsenal disampaikan di laman resmi The Gunners.

“Demiane Agustien percaya Arsenal adalah tempat terbaik untuk pengembangan kariernya. Hal itu setelah Demiane Agustien menandatangani kontrak profesional bersama kami,” tulis pernyataan di laman resmi Arsenal, Minggu (20/7/2025).

1. Bahagia Gabung Arsenal

Demiane Agustien bahagia gabung Arsenal. (Foto: Instagram/@demiane07)
Demiane Agustien bahagia bergabung dengan Arsenal. Pemain yang dibeli dari Derby County ini siap berkembang bersama runner-up Liga Champions 2005-2006 ini.

“Jelas saya sangat senang. Kesempatan besar bermain untuk klub besar seperti ini. Saya tidak sabar untuk segera bermain untuk Arsenal,” tegas pemain berdarah Belanda, Indonesia dan Curacao ini.

Per Mertesacker yang berstatus Kepala Akademi Arsenal, menjadi salah satu sosok yang meyakinkan Demiane Agustien untuk melanjutkan karier bersama London Merah. “Ada Per Mertesacker yang sudah berbicara dengan saya. Ia ingin menciptakan pemain lebih baik dan itu luar biasa,” lanjut pesepakbola kelahiran 28 Juli 2007 ini.

2. Darah Indonesia Demiane Agustien

Dalam wawancara dengan Yussa Nugraha medio Februari 2025, Demiane Agustien mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia. Sementara sang ibu memiliki darah Indonesia-Belanda dan sang ayah (Curacao-Belanda).

 

