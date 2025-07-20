Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dulu sang Ayah, Patrick Kluivert Kini Ajak Pemain Arsenal Demiane Agustien Gabung Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |18:37 WIB
Dulu sang Ayah, Patrick Kluivert Kini Ajak Pemain Arsenal Demiane Agustien Gabung Timnas Indonesia?
Demiane Agustien berpotensi gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@demiane07)
A
A
A

PATRICK Kluivert ajak pemain Arsenal Demiane Agustien gabung Timnas Indonesia? Kabar membahagiakan diterima Demiane Agustien pada Minggu, (20/7/2025). Pesepakbola 17 tahun itu resmi diboyong Arsenal dari klub Liga 2 Inggris, Derby County.

“Demiane Agustien percaya Arsenal adalah tempat terbaik untuk pengembangan kariernya. Hal itu setelah Demiane Agustien menandatangani kontrak profesional bersama kami,” tulis pernyataan di laman resmi Arsenal, Minggu (20/7/2025).

1. Punya Darah Indonesia-Belanda-Curacao

Demiane Agustien siap tempur di Arsenal. (Foto: Instagram/@demiane07)
Demiane Agustien siap tempur di Arsenal. (Foto: Instagram/@demiane07)

Demiane Agustien memiliki darah Indonesia-Belanda-Curacao. Pesepakbola yang biasa beroperasi sebagai gelandang serang ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Sementara sang ibu memiliki darah Indonesia-Belanda dan sang ayah (Curacao-Belanda).

Melihat garis keturunan di atas, Demiane Agustien diizinkan membela Timnas Indonesia, Belanda atau Curacao. Saat ini, Demiane Agustien pernah tiga kali membela Timnas Curacao U-17, serta dua kali merumput bersama Timnas Belanda U-18 pada Maret 2025.

Medio Februari 2025 saat diwawancara Yussa Nugraha, Demiane Agustien membuka peluang Timnas Indonesia. Menurut Demiane Agustien, memperkuat Timnas Indonesia merupakan sesuatu yang indah.

“Saya tidak tahu semoga itu bisa terjadi (ke Indonesia). Ketika mungkin saya bisa membela Timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat Indah jika bisa terjadi. Saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain untuk (Timnas Indonesia),” kata anak eks pemain Timnas Curacao Kemy Agustien ini.

 “Sangat senang jika bisa bermain untuk Belanda, Indonesia atau Curacao. Saya saat ini hanya menunggu. Ya siapa tahu (membela Timnas Indonesia). Kami belum sejauh itu, tapi itu (membela Timnas Indonesia) akan sangat indah,” tegas Demiane.

 

