Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ungkap Misi Ambisius Bareng Cremonese

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |08:17 WIB
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ungkap Misi Ambisius Bareng Cremonese
Emil Audero mengungkap misi ambisiusnya di Cremonese (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

CREMONESE – Emil Audero langsung mengungkap misi ambisiusnya bersama US Cremonese. Kiper Timnas Indonesia itu bertekad membantu timnya bertahan di Serie A musim depan.

Audero merupakan rekrutan anyar Cremonese di bursa transfer musim panas 2025. Kiper berusia 28 tahun itu dipinjam selama semusim dari Como FC dengan opsi permanen pada 2026.

1. Bertahan di Serie A

Emil Audero

Memulai musim pertama bersama klub yang baru promosi, Audero sangat bersemangat. Ia memiliki target untuk membantu Cremonese bertahan di Serie A selama mungkin. 

"Saya sangat termotivasi untuk memulai petualangan baru ini. Tujuan saya dan tim sama. Tahun ini akan panjang dan seru. Saya pribadi ingin kembali bermain," ujar Audero dikutip dari Tuttomercatoweb, Kamis (31/7/2025).

"Bertahan di Serie A selama dua tahun berturut-turut belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh menyenangkan bagi kami untuk bisa mencobanya," tambah pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/47/3180607/emil_audero_siap_memberikan_yang_terbaik_di_laga_cremonese_vs_juventus_emilaudero-0bJ8_large.jpg
Jelang Cremonese vs Juventus, Emil Audero Bahas Sindiran Pelatih Bianconeri Sebelum Luciano Spalletti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/47/3180411/emil_audero-L6FQ_large.jpg
Komentar Berkelas Emil Audero Usai Tampil Gemilang dan Cleansheet saat Cremonese Bungkam Genoa 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/47/3180408/luciano_spalletti_resmi_jadi_pelatih_juventus_juventusfcen-i9Rl_large.jpg
Luciano Spalletti Resmi Jadi Pelatih Juventus, Antar si Nyonya Tua Juara Liga Italia 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/47/3180274/emil_audero-tlBQ_large.jpg
Langsung Menggila Pasca Cedera, Emil Audero Sukses Bantu Cremonese Menang 2-0 atas Genoa!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pembalap_muda_indonesia_veda_ega_pratama_kanan.jpg
Honda Team Asia Resmi Perkenalkan Veda Ega Pratama untuk Moto3 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement