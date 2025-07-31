Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Ungkap Misi Ambisius Bareng Cremonese

CREMONESE – Emil Audero langsung mengungkap misi ambisiusnya bersama US Cremonese. Kiper Timnas Indonesia itu bertekad membantu timnya bertahan di Serie A musim depan.

Audero merupakan rekrutan anyar Cremonese di bursa transfer musim panas 2025. Kiper berusia 28 tahun itu dipinjam selama semusim dari Como FC dengan opsi permanen pada 2026.

1. Bertahan di Serie A

Memulai musim pertama bersama klub yang baru promosi, Audero sangat bersemangat. Ia memiliki target untuk membantu Cremonese bertahan di Serie A selama mungkin.

"Saya sangat termotivasi untuk memulai petualangan baru ini. Tujuan saya dan tim sama. Tahun ini akan panjang dan seru. Saya pribadi ingin kembali bermain," ujar Audero dikutip dari Tuttomercatoweb, Kamis (31/7/2025).

"Bertahan di Serie A selama dua tahun berturut-turut belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh menyenangkan bagi kami untuk bisa mencobanya," tambah pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.