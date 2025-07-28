Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Adu Gaji Kiper Emil Audero di Klub Baru US Cremonese dengan Palermo, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:15 WIB
Adu Gaji Kiper Emil Audero di Klub Baru US Cremonese dengan Palermo, bak Bumi dan Langit?
Simak adu gaji kiper Emil Audero di klub baru US Cremonese dengan Palermo (Foto: Instagram/@uscremonese)
ADU gaji kiper Emil Audero di klub baru US Cremonese dengan Palermo. Apakah bak bumi dan langit?

Audero resmi bergabung dengan Cremonese di bursa transfer musim panas 2025. Ia berstatus sebagai pinjaman selama semusim penuh.

Emil Audero

Namun, tim promosi Serie A itu punya opsi untuk mempermanenkan Audero di akhir masa peminjaman lantaran ada klausul pembelian. Kiper Timnas Indonesia itu akan mendapat banyak menit bermain.

1. Gaji Emil Audero di US Cremonese

Lantas, berapa gaji Emil Audero di Cremonese? Belum ada jumlah atau informasi yang terkonfirmasi mengenai hal ini.

Menurut laman Capology, Audero digaji sebesar 1,67 juta Euro (setara Rp31,9 miliar) per musim di Como 1907. Ia punya kontrak hingga 30 Juni 2028.

Biasanya, peminjaman pemain diiringi dengan diskusi soal siapa yang akan menanggung gajinya. Melihat angkanya, bisa jadi Como 1907 yang tetap membayar penuh gaji Audero.

 

