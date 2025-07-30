Resmi! Luis Diaz Tinggalkan Liverpool demi Gabung Bayern Munich

MUNICH – Raksasa Jerman Bayern Munich, resmi mendatangkan bintang Tim Nasional (Timnas) Kolombia, Luis Diaz, dari sang juara Liga Inggris, Liverpool. Penyerang lincah ini telah menandatangani kontrak di Munich hingga 30 Juni 2029 dan akan mengenakan nomor punggung 14 di tim berjuluk Die Roten tersebut.

1. Perkuat Sisi Kiri

CEO Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, menyatakan kegembiraannya atas kedatangan Luis Diaz. Ia percaya Bayern telah berhasul merekrut salah satu winger kiri terbaik di Premier League.

"Dalam Luis Diaz, kami berhasil mendatangkan salah satu sayap kiri terbaik di Premier League. Dia membawa karakter pemain sejati dari Liverpool ke Bayern. Dia telah memenangkan trofi di setiap klubnya hingga saat ini," ujar Dreesen, dikutip dari laman resmi Bayern, Rabu (30/7/2025).

Dreesen juga menambahkan transfer ini adalah hasil kerja sama tim yang terarah dan klub senang mendapatkan pemain kelas dunia yang akan memberikan dorongan penting bagi tim dan juga memperkaya Bundesliga. Dreesen juga menyampaikan terima kasih kepada Liverpool atas negosiasi yang adil dan serius.

Diaz sendiri mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia. Ia pun tak sabar untuk segera memperkuat Bayern.

"Saya sangat senang, ini sangat berarti bagi saya untuk menjadi bagian dari Bayern. Saya ingin membantu tim baru saya dengan gaya bermain dan karakter saya. Tujuan saya adalah memenangkan setiap gelar yang mungkin, dan itulah yang akan kami kerjakan setiap hari sebagai sebuah tim," tutup Diaz.

2. Rekam Jejak Gemilang Penuh Gelar

Luis Diaz. (Foto: Instagram/fcbayern)

Luis Diaz, yang kini berusia 28 tahun, memulai karier profesionalnya di klub divisi dua Kolombia, Barranquilla FC, pada 2016. Setelah dua musim bersama Atlético Junior, ia meraih dua gelar liga, Piala Kolombia, dan Piala Super Kolombia.