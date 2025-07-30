Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Target Ambisius Bhayangkara Presisi Lampung FC di Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |01:05 WIB
Target Ambisius Bhayangkara Presisi Lampung FC di Super League 2025-2026
Bhayangkara FC promosi ke Liga 1 pada 2025-2026. (Foto: Bhayangkara FC)
TARGET ambisius dipasang Bhayangkara Presisi Lampung FC di Super League 2025-2026. Mereka bidik finis di posisi lima besar.

Padahal, Bhayangkara berstatus sebagai tim promosi. Meski begitu, mereka tak gentar. Sumardji selaku Chief Operating Officer (COO) tim menargetkan The Guardians -julukan Bhayangkara FC- finis lima besar.

1. Bhayangkara FC Promosi

Bhayangkara FC merupakan salah satu tim promosi Super League 2025-2026. Tim yang saat ini bermarkas di Lampung naik kasta setelah menjadi runner-up Liga 2 2024-2025.

Kendati berstatus sebagai tim promosi, Bhayangkara FC bukan tim asing di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Pasalnya, mereka sudah berada di Liga 1 sejak awal berdiri dan perna menyabet gelar juara pada musim 2017.

Selain itu, The Guardians acap kali finis papan atas. Tapi, badai menerpa mereka pada musim 2023-2024.

 

