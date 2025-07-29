Komentar Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, tetap memberikan apresiasi tinggi atas performa Timnas Indonesia U-23 meskipun gagal menjadi juara Piala AFF U-23 2025. Ia menilai, skuad Garuda Muda sudah berjuang dengan sekuat tenaga di laga final.

Timnas Indonesia U-23 harus mengakui keunggulan Vietnam dengan kekalahan tipis 0-1 dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kekalahan itu memang menyakitkan, namun Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan skuad asuhan Gerald Vanenburg tersebut.

1. Ucapan Erick Thohir

Erick Thohir menyatakan hasil akhir memang tidak sesuai harapan publik sepak bola Tanah Air. Namun, ia menekankan Timnas Indonesia U-23 sudah berusaha keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

"Terima kasih untuk pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia U-23 yang sudah bekerja keras dalam ASEAN U23 Championship (Piala AFF U-23) 2025. Dan tentunya terima kasih juga suporter yang selalu setia berdiri mendukung Timnas U23," kata Erick Thohir yang dilansir dari laman Instagram pribadinya, Selasa (29/7/2025).

"Apapun hasil yang diraih, kami akan selalu mendukung," tambahnya.

Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Fokus Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan Timnas Indonesia U-23 harus berbenah diri selepas Piala AFF U-23 2025. Pasalnya, ujian yang sesungguhnya bagi mereka adalah Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang akan digelar pada September 2025 mendatang.