Gerald Vanenburg Dipecat Setelah Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025?

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 gagal menjadi juara Piala AFF U-23 2025 usai kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di final, pada Selasa (29/7/2025) malam WIB. Hasil negatif itu lantas akan membuat sang pelatih, Gerald Vanenburg dipecat dari skuad Garuda Muda?

Jawabannya tentu tidak. Sebab sejak awal, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, tak memberikan Vanenburg peringatan soal pemecatan.

1. Takkan Dipecat

Erick Thohir memang mau Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. Namun, ketika Garuda Muda gagal, ia takkan langsung memecat Vanenburg.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu percaya semuanya butuh proses. Termasuk Vanenburg yang baru beberapa pekan saja menangani Timnas Indonesia U-23.

Bagi Erick Thohir, jika dirinya memecat pelatih asal Belanda tersebut, maka proses yang sudah dibangun akan terganggu. Karena itulah ia tak memberikan Vanenburg ultimatum soal pemecatan.

Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Saya enggak memberikan coach Gerald ultimatum (soal pemecatan). Kita semua percaya proses, dan semua ada kontraknya," kata Erick Thohir kepada awak media sebelum final Piala AFF U-23 2025.

"Semua proses perlu waktu. Tim pelatih ini masih baru, Coach Gerald baru berapa lama bertugas? Baru beberapa minggu kan?” tambah Ketum PSSI tersebut.