HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Jens Raven, Pelatih Vietnam U-23 Kim Sang-sik Justru Anggap Bek Timnas Indonesia U-23 Ini Paling Bahaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |16:18 WIB
Pelatih Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik justru bicara soal bek Timnas Indonesia U-23 (Foto: VFF)
A
A
A

BUKAN Jens Raven, pelatih Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik justru menganggap pemain ini merupakan ancaman dari Timnas Indonesia U-23. Sosok tersebut adalah Kakang Rudianto!

Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Vietnam U-23. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Momen Reuni

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Laga itu sekaligus akan menjadi momen reuni Kim dengan Kakang. Keduanya sempat bekerja sama dalam skuad ASEAN All Star ketika melawan Manchester United di Malaysia pada akhir Mei 2025.

Bahkan, secara mengejutkan tim racikan bintang-bintang Asia Tenggara itu menang 1-0 atas Iblis Merah. Nah, di laga itu, Kim turut memainkan Kakang.

Kini, Kakang menjadi andalan Gerald Vanenburg dalam mengawal pertahanan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Kim mengakui kualitas yang dimiliki pemain Persib Bandung itu.

“Dia pemain yang bagus, itulah kenapa dia terpilih (skuad ASEAN All-Star). Dia sudah banyak bermain dan berkembang pesat,” kata Kim dalam konferensi pers, dikutip Selasa (29/7/2025).

“Mereka yang terpilih untuk pertandingan All-Star itu karena memang pemain berkualitas, dan kami percaya mereka akan terus berkembang,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

 

1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
