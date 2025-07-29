Kisah Kakang Rudianto, Bek Timnas Indonesia yang Pernah Ditangani Pelatih Vietnam Kim Sang-sik

KISAH Kakang Rudianto menarik untuk diulas. Sebab, bek Timnas Indonesia U-23 ini pernah ditangani pelatih Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik!

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 di laga final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025) pukul 20 WIB.

1. ASEAN All Star

Jelang laga itu, ada sebuah kisah menarik antara Kakang dengan Kim. Keduanya sempat berada dalam naungan tim bernama ASEAN All Star pada akhir Mei 2025.

Kesebelasan tersebut dibentuk untuk menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan. Iblis Merah hendak berkunjung ke Asia dalam rangka tur pascamusim.

Sejak jauh hari, Kim Sang-sik dipercaya menjadi juru taktik setelah sejumlah nama sempat mengemuka. Ia lalu harus mencari pemain-pemain terbaik dari 10 negara di Asia Tenggara.

Sayangnya, tidak semua pemain berkenan untuk dipanggil. Berbagai alasan diutarakan termasuk laga ekshibisi itu digelar berdekatan dengan FIFA Matchday. Alhasil, sejumlah pemain menolak undangan.