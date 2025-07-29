5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Pernah Main di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Jadi Best Player

Lima pemain Timnas Indonesia U-23 ini ternyata pernah main di final Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang ternyata pernah main di final Piala AFF U-23 2023. Salah satunya terpilih sebagai pemain terbaik atau Best Player di turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Vietnam U-23. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Ini merupakan laga ulangan final Piala AFF U-23 2023. Ketika itu, Timnas Indonesia U-23 kalah adu penalti 5-6 setelah bermain 0-0 selama 120 menit. Nah, ada lima pemain yang ternyata masih dipanggil pelatih Gerald Vanenburg ke edisi kali ini. Siapa saja?

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Pernah Main di Final Piala AFF U-23 2023

1. Arkhan Fikri

Pemain satu ini kembali jadi andalan di Piala AFF U-23 2025. Usia Arkhan yang baru 20 tahun membuatnya masih layak untuk membela Timnas Indonesia U-23.

Di final dua tahun lalu, gelandang Arema FC ini tampil penuh. Arkhan, yang terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U-23 2023, sukses mengeksekusi penalti di babak tos-tosan.

2. Frengky Missa

Nama pemain ini sempat dicoret Vanenburg. Frengky kemudian dipanggil untuk menggantikan Mikael Tata yang mengalami sakit jelang turnamen berlangsung.

Pemain asal Nusa Tenggara Timur ini tampil di final Piala AFF U-23 2023 sebagai pengganti di menit ke-87. Frengky ikut menjadi eksekutor penalti dan sukses menjalankan tugasnya.

3. Robi Darwis

Pemain satu ini juga kembali masuk skuad. Robi tampil penuh di laga final tetapi tidak ditunjuk menjadi salah satu pengambil penalti.

Sayangnya, kerja keras gelandang Persib Bandung itu tidak membuahkan hasil. Timnas Indonesia U-23 takluk di babak adu penalti yang lebih mirip adu hoki.