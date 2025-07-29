Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Pernah Main di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Jadi Best Player

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |11:14 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Pernah Main di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Jadi <i>Best Player</i>
Lima pemain Timnas Indonesia U-23 ini ternyata pernah main di final Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang ternyata pernah main di final Piala AFF U-23 2023. Salah satunya terpilih sebagai pemain terbaik atau Best Player di turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Vietnam U-23. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Ini merupakan laga ulangan final Piala AFF U-23 2023. Ketika itu, Timnas Indonesia U-23 kalah adu penalti 5-6 setelah bermain 0-0 selama 120 menit. Nah, ada lima pemain yang ternyata masih dipanggil pelatih Gerald Vanenburg ke edisi kali ini. Siapa saja?

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Pernah Main di Final Piala AFF U-23 2023

1. Arkhan Fikri

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pemain satu ini kembali jadi andalan di Piala AFF U-23 2025. Usia Arkhan yang baru 20 tahun membuatnya masih layak untuk membela Timnas Indonesia U-23.

Di final dua tahun lalu, gelandang Arema FC ini tampil penuh. Arkhan, yang terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U-23 2023, sukses mengeksekusi penalti di babak tos-tosan.

2. Frengky Missa

Frengky Missa

Nama pemain ini sempat dicoret Vanenburg. Frengky kemudian dipanggil untuk menggantikan Mikael Tata yang mengalami sakit jelang turnamen berlangsung.

Pemain asal Nusa Tenggara Timur ini tampil di final Piala AFF U-23 2023 sebagai pengganti di menit ke-87. Frengky ikut menjadi eksekutor penalti dan sukses menjalankan tugasnya.

3. Robi Darwis

Robi Darwis

Pemain satu ini juga kembali masuk skuad. Robi tampil penuh di laga final tetapi tidak ditunjuk menjadi salah satu pengambil penalti.

Sayangnya, kerja keras gelandang Persib Bandung itu tidak membuahkan hasil. Timnas Indonesia U-23 takluk di babak adu penalti yang lebih mirip adu hoki.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638345/atep-banyak-pelatih-lebih-bagus-dari-shin-taeyong-wbm.webp
Atep: Banyak Pelatih Lebih Bagus dari Shin Tae-yong
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/13/marc_marquez_harus_melewati_hari_yang_penuh_tantan.jpg
Pengamat MotoGP Ragu Ada yang Bisa Selevel Marc Marquez di Ducati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement