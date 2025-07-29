Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suara Habis, Gerald Vanenburg Ungkap Kondisinya Jelang Kawal Timnas Indonesia U-23 di Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:07 WIB
Suara Habis, Gerald Vanenburg Ungkap Kondisinya Jelang Kawal Timnas Indonesia U-23 di Final
Gerald Vanenburg kala melatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, sempat kehabisan suara usai laga semifinal Piala AFF U-23 2025. Vanenburg pun ungkap kondisinya saat ini.

Pelatih asal Belanda itu memastikan tak masalah dengan kondisinya yang kehabisan suara. Vanenburg tetap siap kawal Timnas Indonesia U-23 di final hingga jadi juara Piala AFF U-23 2025.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Sempat Kehabisan Suara

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Timnas Vietnam U-23 di partai final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Jelang laga krusial itu, Vanenburg sempat kehabisan suara usai laga semifinal kontra Timnas Thailand U-23. Saat itu, Jens Raven dan kolega harus bersusah payah mengalahkan Thailand lewat babak adu penalti 1-1 (7-6).

Mendekati laga final, Vanenburg mengakui suaranya masih belum kembali sepenuhnya. Kendati demikian, dia mengonfirmasi dirinya baik-baik saja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637673/terence-crawford-hanya-muhammad-ali-yang-lebih-hebat-dari-oleksandr-usyk-srw.webp
Terence Crawford: Hanya Muhammad Ali yang Lebih Hebat dari Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/psm_makassar_resmi_menunjuk_tomas_trucha.jpg
Jadi Pelatih Baru PSM Makassar, Tomas Trucha Langsung Dibebani Target Ambisius
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement