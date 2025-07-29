Suara Habis, Gerald Vanenburg Ungkap Kondisinya Jelang Kawal Timnas Indonesia U-23 di Final

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, sempat kehabisan suara usai laga semifinal Piala AFF U-23 2025. Vanenburg pun ungkap kondisinya saat ini.

Pelatih asal Belanda itu memastikan tak masalah dengan kondisinya yang kehabisan suara. Vanenburg tetap siap kawal Timnas Indonesia U-23 di final hingga jadi juara Piala AFF U-23 2025.

1. Sempat Kehabisan Suara

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Timnas Vietnam U-23 di partai final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Jelang laga krusial itu, Vanenburg sempat kehabisan suara usai laga semifinal kontra Timnas Thailand U-23. Saat itu, Jens Raven dan kolega harus bersusah payah mengalahkan Thailand lewat babak adu penalti 1-1 (7-6).

Mendekati laga final, Vanenburg mengakui suaranya masih belum kembali sepenuhnya. Kendati demikian, dia mengonfirmasi dirinya baik-baik saja.