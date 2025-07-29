Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di final Piala AFF U-23 2025 malam ini. Akankah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- angkat trofi juara?

Perjuangan Timnas Indonesia U-23 untuk merebut gelar juara hanya tinggal selangkah lagi. Garuda Muda akan hadapi Vietnam U-23 di final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada hari ini, Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Final Berbeda

Laga final Piala AFF U-23 kali ini dipastikan berbeda. Sebab, pertandingan di partai puncak ini akan memakai video assistant referee (VAR).

Tak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, VAR akan membantu wasit dalam menentukan keputusan di laga krusial tersebut. Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, memastikan hanya laga final yang menggunakan bantuan tersebut.

"Pakai VAR, insya Allah pakai VAR. Sudah resmi diumumkan pakai VAR," ungkap Zaki kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Madya, Jakarta pada Senin 28 Juli 2025.

"Tempat ketiga saya tidak tahu. Kalau yang pertama, final, perebutan juara, itu pakai VAR," sambung mantan Bupati Tangerang itu.