Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |08:37 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di final Piala AFF U-23 2025 malam ini. Akankah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- angkat trofi juara?

Perjuangan Timnas Indonesia U-23 untuk merebut gelar juara hanya tinggal selangkah lagi. Garuda Muda akan hadapi Vietnam U-23 di final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada hari ini, Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Jens Raven Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto Aldhi Chandra

1. Final Berbeda

Laga final Piala AFF U-23 kali ini dipastikan berbeda. Sebab, pertandingan di partai puncak ini akan memakai video assistant referee (VAR).

Tak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, VAR akan membantu wasit dalam menentukan keputusan di laga krusial tersebut. Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, memastikan hanya laga final yang menggunakan bantuan tersebut. 

"Pakai VAR, insya Allah pakai VAR. Sudah resmi diumumkan pakai VAR," ungkap Zaki kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Madya, Jakarta pada Senin 28 Juli 2025.

"Tempat ketiga saya tidak tahu. Kalau yang pertama, final, perebutan juara, itu pakai VAR," sambung mantan Bupati Tangerang itu.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638419/dengar-aspirasi-jurnalis-menpora-erick-thohir-gelar-sarasehan-dengan-wartawan-olahraga-dmu.webp
Dengar Aspirasi Jurnalis, Menpora Erick Thohir Gelar Sarasehan dengan Wartawan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Putri KW Akui Sempat Tegang Sebelum Singkirkan Wakil Denmark di Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement