Mengejutkan! Pelatih Timnas Vietnam U-23 Bongkar Cara Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

PELATIH Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik membongkar cara mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Juru taktik asal Korea Selatan itu optimistis Timnas Vietnam U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 jika Khuat Van Khang dan kawan-kawan mengeluarkan performa terbaik.

"Kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Performa kami semakin baik di setiap tahapan, setiap pertandingan," kata Kim Sang-sik dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23.

Timnas Vietnam U-23 waspada jelang lawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: VFF)

"Jadi, saat kami mempersiapkan diri, jika kami menunjukan performa yang hebat besok (hari ini), maka kami bisa menang," lanjut pria yang membawa Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 ini.

1. Prediksi Laga Berjalan Sulit

Kim Sang-sik meyakini Timnas Indonesia U-23 akan mengerahkan segala kekuaatan demi merebut kemenangan. Menurut Kim Sang-sik, laga nanti menjadi ujian berat bagi Timnas Vietnam U-23.

"Pertandingan besok (hari ini) mungkin akan sulit. Sejujurnya, tidak ada gunanya mengatakan dengan jelas bagaimana memenangkan pertandingan," kata Kim Sang Sik.

2. Duel Ketiga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23

Laga nanti menjadi pertemuan ketiga Vietnam dan Indonesia di Piala AFF U-23. Pada pertemuan pertama yang tersaji di semifinal Piala AFF U-22 2019, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam lewat gol tunggal Luthfi Kamal.