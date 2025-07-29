PELATIH Timnas Vietnam U-23 Kim Sang-sik membongkar cara mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Juru taktik asal Korea Selatan itu optimistis Timnas Vietnam U-23 menang atas Timnas Indonesia U-23 jika Khuat Van Khang dan kawan-kawan mengeluarkan performa terbaik.
"Kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Performa kami semakin baik di setiap tahapan, setiap pertandingan," kata Kim Sang-sik dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23.
"Jadi, saat kami mempersiapkan diri, jika kami menunjukan performa yang hebat besok (hari ini), maka kami bisa menang," lanjut pria yang membawa Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 ini.
Kim Sang-sik meyakini Timnas Indonesia U-23 akan mengerahkan segala kekuaatan demi merebut kemenangan. Menurut Kim Sang-sik, laga nanti menjadi ujian berat bagi Timnas Vietnam U-23.
"Pertandingan besok (hari ini) mungkin akan sulit. Sejujurnya, tidak ada gunanya mengatakan dengan jelas bagaimana memenangkan pertandingan," kata Kim Sang Sik.
Laga nanti menjadi pertemuan ketiga Vietnam dan Indonesia di Piala AFF U-23. Pada pertemuan pertama yang tersaji di semifinal Piala AFF U-22 2019, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam lewat gol tunggal Luthfi Kamal.