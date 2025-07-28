Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Vietnam U-23 yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Final Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Pesaing Jens Raven

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |14:26 WIB
3 Pemain Timnas Vietnam U-23 yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Final Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Pesaing Jens Raven
Berikut tiga pemain Timnas Vietnam U-23 yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025 (Foto: VFF)
BERIKUT tiga pemain Timnas Vietnam U-23 yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025. Salah satunya adalah pesaing terkuat Jens Raven.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Ini merupakan ulangan final Piala AFF U-23 2023.

Timnas Vietnam U-23

Jelang pertandingan, tentu menarik untuk melihat siapa saja pemain-pemain yang layak diwaspadai Timnas Indonesia U-23. Berikut ulasannya.

3 Pemain Timnas Vietnam U-23 yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Final Piala AFF U-23 2025

1. Nguyen Dinh Bac

Pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Dinh Bac (Foto: VFF)

Pemain satu ini merupakan top skor sementara Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2025. Dinh Bac sudah bikin dua gol dan satu assist dalam tiga pertandingan.

Tak pelak, pemain CAHN FC ini menjadi pesaing langsung Jens Raven di daftar top skor. Musim lalu, Dinh Bac mengukir tiga gol dan dua assist dalam 21 pertandingan di semua kompetisi.

2. Nguyen Hieu Minh

Timnas Vietnam U-23 (Foto: VFF)

Pemain satu ini mengoleksi jumlah gol yang sama dengan Dinh Bac di Piala AFF U-23 2025. Hebatnya, Hieu Minh berposisi sebagai bek tengah.

Itu artinya, bek kelahiran 5 Agustus 2004 ini patut diwaspadai saat bola mati. Hieu Minh juga punya postur cukup menjulang yakni hingga 184 cm.

 

