SEPAKBOLA DUNIA

Syamsir Alam: Timnas Era Titus Bonai Dkk Tak Kalah Lawan Timnas Indonesia Sekarang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |06:29 WIB
Syamsir Alam: Timnas Era Titus Bonai Dkk Tak Kalah Lawan Timnas Indonesia Sekarang!
Timnas Indonesia era sekarang diprediksi kesulitan melawan Timnas era Titus Bonai. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

MANTAN pesepakbola profesional Syamsir Alam menilai Timnas Indonesia senior era Titus Bonai tidak  kalah-kalah amat jika diadu melawan Timnas Indonesia saat ini. Ia menilai Timnas Indonesia senior diera-nya memiliki kualitas, namun tidak bernasib baik.

“Saya tuh bareng sama Patrich Wanggai, Titus Bonai, Diego Michiels, Hasyim Kipuw, Kurnia Meiga, Dirga Lasut, Egi Melgiansyah, Hendro Siswanto, Andik Vermansah, Ferdinand Sinaga,” kata Syamsir Alam saat ditanya bermain di era siapa di skuad Timnas Indonesia, Okezone mengutip dari channel YouTube Dens.TV.

Kurnia Meiga, kiper Timnas Indonesia era 2010-2017
Kurnia Meiga, kiper Timnas Indonesia era 2010-2017

“Menurut saya tuh, kalau misalnya diadu sama yang sekarang (Timnas yang dulu), ya enggak kalah-kalah juga begitu. Tapi, kan ya era-nya berbeda dan nasibnya berbeda gitu. Jadi ya kita sekarang hanya bisa mendukung dan mendoakan adik-adik supaya bisa main di Piala Dunia,” lanjut mantan pemain andalan Timnas Indonesia U-19 pada 2009-2010 ini.

1. Timnas Indonesia Sekarang Kesulitan Lawan Era Titus Bonai Dkk?

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Timnas Indonesia yang diperkuat pemain-pemain top seperti Jay Idzes, Ole Romeny, Thom Haye dan kawan-kawan bakal kesulitan menumbangkan Timnas Indonesia era Titus Bonai dan kawan-kawan?

Jika bicara prestasi saat ini, tentu berbeda alias bagaikan bumi dan langit. Jay Idzes dan kawan-kawan selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026.

Bahkan dengan skuad yang belum seperti sekarang, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sementara di era Titus Bonai, Kurnia Meiga dan lain-lain, prestasi Timnas Indonesia hanya menjadi runner-up Piala AFF 2016.

 

