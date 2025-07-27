Eks Penyerang Timnas Indonesia Kritik Hokky Caraka: Enggak Ada Istimewanya!

EKS penyerang Timnas Indonesia Indriyanto Nugroho mengkritik Hokky Caraka yang tengah membela skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2025. Indriyanto Nugroho menyebut penyerang 20 tahun itu tidak memiliki keistimewaan sebagai seorang pengisi lini depan.

“Enggak ada (Hokky Caraka tidak memiliki keistimewaan). Saya jujur kok. Cetak gol juga enggak, kecepatan juga biasa aja. Duel-duel ini juga enggak. Ya maaf aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia selalu masuk (Timnas)?” kata Indriyanto Nugroho saat menjawab pertanyaan host live reaction by Locker Room Okezone, Tio Nugroho, saat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Indriyanto Nugroho kritik Hokky Caraka. (Foto: YouTube Okezone)

“Saya jujur saja, silakan kalau ada yang mau menghujat saya,” lanjut Indriyanto Nugroho yang mencetak tiga gol dari lima penampilan bersama Timnas Indonesia senior ini.

1. Masih di Bawah Jens Raven

Kemudian Tio Nugroho juga bertanya kepada Indriyanto Nugroho siapa yang lebih hebat antara Hokky Caraka dan Jens Raven. Tanpa pikir panjang, Indriyanto Nugroho yang sempat lama membela PSIS Semarang ini menyebut nama Jens Raven.

“Kalau dibandingkan Jens Raven ya jauh. Jens Raven masih punya. Di luar itu banyak yang lebih dari Hokky,” lanjut pria 48 tahun ini.

Secara performa di Piala AFF U-23 2025, Hokky Caraka dan Jens Raven memang bak bumi dan langit. Ketika Jens Raven duduk di sebagai top skor sementara Piala AFF U-23 2025 dengan tujuh gol, Hokky Caraka justru sama sekali belum mengemas gol.