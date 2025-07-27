Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eks Penyerang Timnas Indonesia Kritik Hokky Caraka: Enggak Ada Istimewanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |19:02 WIB
Eks Penyerang Timnas Indonesia Kritik Hokky Caraka: Enggak Ada Istimewanya!
Hokky Caraka dikritik mantan penyerang Timnas Indonesia Indriyanto Nugroho. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

EKS penyerang Timnas Indonesia Indriyanto Nugroho mengkritik Hokky Caraka yang tengah membela skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2025. Indriyanto Nugroho menyebut penyerang 20 tahun itu tidak memiliki keistimewaan sebagai seorang pengisi lini depan.

“Enggak ada (Hokky Caraka tidak memiliki keistimewaan). Saya jujur kok. Cetak gol juga enggak, kecepatan juga biasa aja. Duel-duel ini juga enggak. Ya maaf aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia selalu masuk (Timnas)?” kata Indriyanto Nugroho saat menjawab pertanyaan host live reaction by Locker Room Okezone, Tio Nugroho, saat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Indriyanto Nugroho kritik Hokky Caraka. (Foto: YouTube Okezone)
Indriyanto Nugroho kritik Hokky Caraka. (Foto: YouTube Okezone)

“Saya jujur saja, silakan kalau ada yang mau menghujat saya,” lanjut Indriyanto Nugroho yang mencetak tiga gol dari lima penampilan bersama Timnas Indonesia senior ini.

1. Masih di Bawah Jens Raven

Kemudian Tio Nugroho juga bertanya kepada Indriyanto Nugroho siapa yang lebih hebat antara Hokky Caraka dan Jens Raven. Tanpa pikir panjang, Indriyanto Nugroho yang sempat lama membela PSIS Semarang ini menyebut nama Jens Raven.

“Kalau dibandingkan Jens Raven ya jauh. Jens Raven masih punya. Di luar itu banyak yang lebih dari Hokky,” lanjut pria 48 tahun ini.

Secara performa di Piala AFF U-23 2025, Hokky Caraka dan Jens Raven memang bak bumi dan langit. Ketika Jens Raven duduk di sebagai top skor sementara Piala AFF U-23 2025 dengan tujuh gol, Hokky Caraka justru sama sekali belum mengemas gol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.jpg
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/17/pelatih_timnas_italia_luciano_spalletti.jpg
Luciano Spalletti Selangkah Lagi Latih Juventus! Detail Kontrak Bocor ke Publik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement