HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Bawa Pemain Juara Liga Champions 2024-2025 ke Manchester United?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:31 WIB
Ruben Amorim Bawa Pemain Juara Liga Champions 2024-2025 ke Manchester United?
Ruben Amorim berupaya bawa Gianluigi Donnarumma ke Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

RUBEN Amorim resmi membeli pemain juara Liga Champions 2024-2025 ke Manchester United? Pemain yang dimaksud adalah kiper Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigi Donnarumma. Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak kiper asal Italia tersebut.

Manajemen PSG berupaya memperpanjang kontrak eks kiper AC Milan itu karena akan berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, PSG tidak kehilangan akal jika harus kehilangan Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma masuk radar Manchester United
Gianluigi Donnarumma masuk radar Manchester United

Masih menurut Fabrizio Romano, Les Parisiens -julukan PSG- selangkah lagi mendapatkan kiper Lille, Lucas Chevalier. Untuk mendapatkan kiper 23 tahun itu, manajemen PSG mengeluarkan 40 juta euro atau setara Rp764,4 miliar.

1. Manchester United Butuh Kiper Baru

Setelah mendatangkan Matheus Cunha (winger kiri- Wolverhampton Wanderers) dan Bryan Mbeumo (winger kanan – Brentford) pada bursa transfer musim panas 2025, sekarang waktunya Setan Merah membenahi lini belakang. Salah satu titik lemah Manchester united di lini belakang adalah kehadiran Andre Onana.

Kelemahan ini dapat ditutupi Gianluigi Donnarumma. Beberapa kali PSG terselamatkan hingga juara Liga Champions 2024-2025 efek kehadiran kiper bertinggi badan 196 sentimeter tersebut.

Namun, menurut L’Equipe, Manchester United tidak sendirian dalam usaha mendekati Gianluigi Donnarumma. Manchester City juga berminat kepada kiper 26 tahun tersebut.

 

