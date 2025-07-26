Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni vs Kebumen Angels Sama Kuat 2-2

YOGYAKARTA – Pertandingan sengit terjadi antara Fafage Femeni vs Kebumen Angels di laga lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025, pada Sabtu (26/7/2025) siang WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pertandingan tersebut berakhir tanpa pemenang karena sama kuat 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Femeni dan Kebumen Angels bermain ketat sejak awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim saling bergantian melakukan tekanan agar dapat segera mencetak gol.

Fafage Femeni mampu unggul lebih dahulu atas lawan pada menit ke-9. Kepastian itu Setelah Valentina Wahyu mampu mencetak gol lewat tendangan jarak jauh.

Menjelang akhir babak pertama, Kebumen Angels mampu menyamakan kedudukan. Hal tersebut setelah Furi Indarti mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, KLN Angels masih bermain imbang 1-1 dengan Kebumen Angels.

Fafage Femeni vs Kebumen Angels. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Babak Kedua

Pada babak kedua, Fafage Benua menambah pundi-pundi golnya dalam laga tersebut. Kini mereka dapat unggul 2-1 atas Kebumen Angels.